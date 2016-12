Pop-rock, il trash finisce in copertina

foto Dal Web Correlati VENTI COPERTINE... "INDIMENTICABILI" 11:31 - Ce ne sono alcune che sono vere opere d'arte, realizzate da grandi artisti ed entrate nella storia non solo del rock. Ma non tutte le copertine di dischi riescono... con il buco. Kitsch, trash, sciatte o semplicemente di cattivo gusto, la lista rischia di essere infinita e riguarda anche artisti di levatura mondiale, da Prince a Madonna, dai Village People a Ozzy Osbourne. Ecco una carrellata delle peggiori copertine della storia del pop-rock. - Ce ne sono alcune che sono vere opere d'arte, realizzate da grandi artisti ed entrate nella storia non solo del rock. Ma non tutte ledi dischi riescono... con il buco. Kitsch, trash, sciatte o semplicemente di cattivo gusto, la lista rischia di essere infinita e riguarda anche artisti di levatura mondiale, da, dai. Ecco una carrellata delle peggiori copertine della storia del pop-rock.

Prima o poi nel passo falso ci sono caduti tutti. Anche artisti come David Bowie che hanno realizzato cover, come quella di "Aladdin Sane", tra le più belle. La foto patinata di "Young Americans" (1975) ripropone alcuni dei peggior vezzi fotografici degli anni 70.



Prince è caduto spesso e volentieri nel trash soprattutto mettendosi a nudo, sfiorando il ridicolo con pose e contesti a dir poco kitch ("Lovesexy"), mentre in ambito metal la voglia di stupire e scioccare spesso è sfociata nel ridicolo, come il cantante dei Twisted Sister con in mano un osso con brandelli di carne o Ozzy Osbourne che spalanca la bocca per far vedere il contenuto sanguinolento che avrebbe strappato a una sua vittima.



Che dire degli spaghetti al sugo di "Spaghetti Incident", il disco che (non a caso) ha segnato la fine dei Guns N' Roses nella formazione storica e l'apertura di un lungo periodo di crisi. Per non parlare di un mito degli anni 60 come Pat Boone e il suo patetico tentativo negli anni 90 di riciclarsi come paladino del rock duro. Ci sono poi veri capolavori, talmente trash da travalicare nella pop art, come i membri degli Orleans a petto nudo o la famiglia bucolica dei Country Church.*



L'elenco potrebbe essere sterminato, senza contare tutto il capitolo che riguarda gli artisti di casa nostra. Ma quella, come direbbe qualcuno, è un'altra storia.