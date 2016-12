"Dracula 3D" conquista Hollywood

foto Ufficio stampa Correlati GLI SCATTI DAL SET 12:06 - "Dracula 3D" ha conquistato l'America. Una standing ovation ha infatti accolto a Hollywood il maestro italiano dell'horror Dario Argento che, durante la serata di inaugurazione del festival "Los Angeles, Italia", ha presentato in anteprima mondiale 25 minuti del film. Protagonista - oltre alla figlia Asia - anche l'attore tedesco Thomas Kretschmann, nei panni di un affascinante e diabolico Conte Dracula. - "" ha conquistato l'America. Una standing ovation ha infatti accolto ail maestro italiano dell'horrorche, durante la serata di inaugurazione del festival "Los Angeles, Italia", ha presentato in25 minuti del film. Protagonista - oltre alla figlia- anche l'attore tedesco, nei panni di un affascinante e diabolico Conte Dracula.

Sangue, teste mozzate, brandelli di carne strappati a morsi: questi gli ingredienti di "Dracula 3D". Ma Dario Argento non ha rinunciato alla giusta dose di sensualità, imponendo alle protagoniste femminili - compresa la figlia Asia - scene senza veli. Un giusto mix di sangue e sesso, che ha conquistato la sala del "Teatro cinese" di Hollywood, dove la pellicola è stata proiettata in anteprima mondiale.



"Los Angeles, Italia", giunto alla settima edizione, si svolge tradizionalmente durante la settimana che precede la notte degli Oscar. Quest'anno la manifestazione si concluderà con l'omaggio degli scenografi Dante Ferretti e Francesca Lo Schiavo, candidati agli Oscar per "Hugo" di Martin Scorsese.



Madrina della serata conclusiva sarà Elisabetta Canalis, mentre sono attesi alla kermesse anche Michel Hazanavicius e Berenice Bejo, il regista e la protagonista di "The Artist", grande favorito agli Academy Awards.