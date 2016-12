"Non paragonateci ai Coldplay"

foto Ufficio stampa 20:57 - Ci vuole stile per arrotolarsi i jeans sopra le caviglie, esibire dei calzettoni di spugna bianchi, un paio di sneakers basse e logore senza risultare sciatto. Ci vuole Orlando Weeks, cantante e leader dei Maccabees. Lo capisci subito che il ragazzo viene da Londra, così come senti che il suo gruppo è di quelle parti lì. Con la Bibbia nulla da spartire, nonostante il nome scelto a caso sfogliando le pagine dell'Antico Testamento. - Ci vuole stile per arrotolarsi i jeans sopra le caviglie, esibire dei calzettoni di spugna bianchi, un paio di sneakers basse e logore senza risultare sciatto. Ci vuole, cantante e leader dei. Lo capisci subito che il ragazzo viene da Londra, così come senti che il suo gruppo è di quelle parti lì. Con la Bibbia nulla da spartire, nonostante il nome scelto a caso sfogliando le pagine dell'Antico Testamento.

Chissà poi perché questi cinque amici manco trentenni si sono ritrovati tra le mani le Sacre Scritture ai tempi dell'università a Brighton. Ma tant'è. Ora sono una realtà della scena indie europea. Il nuovo disco "Given to the wild" è uscito da poco più di un mese e li sta portando in giro per l'Europa trainati da due produttori guru come Tim Goldsworthy e Bruno Ellingham (Unkle, Massive Attack, The Rapture) e da un sound fresco e orecchiabile ben rappresentato dal singolo "Pelican". Numeri uno della classifica UK i Maccabees sembrano quelli della porta accanto, ma la loro casa ora è il tour bus ed è a bordo di questo pullman a due piani con le cuccette ravvicinate e rock ‘N' roll che Orlando ci invita a entrare per fare due chiacchiere.



Siete al terzo album, "Given to the Wild". Qual è il senso di "darsi al selvaggio" e chi è lo è maggiormente di voi?

L'idea dietro al disco è che le cose siano fuori dal nostro controllo, una volta che lo capisci e lo accetti non ti resta che lasciarti trasportare dalle onde del tempo che è l'unica cosa di cui siamo certi. Il più selvaggio? Non spetta a me dirlo, sicuramente non io!



Come sta andando finora? Siete soddisfatti?

E' stato un periodo molto frenetico, avevamo un sacco di lavoro da correggere, rieditare, incidere, registrare. Poi quando l'album è finalmente uscito, siamo stati catapultati in turné per l'Europa, cioè abbiamo docuto lavorare sodo per vendere le date e ora ci siamo. E' stato un ottimo traguardo, direi.



Il successo e la riuscita di un buon lavoro discografico passano anche per la riuscita del primo singolo. "Pelican" ne è la conferma, in poco tempo è diventato uno dei brani più passati dalle radio.

In realtà non doveva essere quello il primo singolo, forse perché è il meno rappresentativo dell'intero lavoro, eppure viaggia così bene e fa subito capire le sonorità che abbiamo scelto di abbracciare e che segnano un nuovo inizio per il gruppo. Alla fine è stata una scelta straordinaria, nemmeno io mi aspettavo che venisse suonato così tanto da trasformarsi in una hit.



I primi due dischi erano chiaramente influenzati da certa new new wave di matrice strettamente inglese, penso a "Bloc Party" e "Futureheads". Con questo nuovo lavoro avete cambiato pagina, una svolta che pure ha le sue radici geografiche là da dove venite. Quanto è difficile smarcarsi da un'eredità così pesante come quella del pop rock britannico?

Mi piace un sacco di musica e non necessariamente inglese, certo non posso e non voglio fare nulla contro il fatto che sono inglese, anzi che sono di Londra. Detto questo non ci serve certo sventolare la Union Jack all'inizio di un concerto oppure esibire dei grossi bulldog tatuati sulle braccia per dire da dove veniamo. Ultimamente mi sento ispirato dagli "Animal Collective" e sono quasi ossessionato da Arthur Russel ed è tutta musica che arriva da New York, poi gli altri della band ascoltano musica totalmente diversa, quindi, non so esattamente quali siano le nostre origini.



Eppure vi hanno già appiccicato l'etichetta dei nuovi "Coldplay"...

Sì, lo so, eppure non conosco abbastanza i Coldplay per distinguerne il marchio, la cifra stilistica, di sicuro non sono tra i nostri ascolti, io voglio fare la musica di cui sono fiero e poi certo, magari godere di quei piccoli vantaggi del successo, ad esempio oggi mi sono sentito molto frustrato perché non abbiamo avuto il tempo di prendere un tram e raggiungere il centro, ma da quando giriamo in concerto sono riuscito a vedere e conoscere molti posti nuovi. Di sicuro non voglio trasformarmi in uno che raggiunge uno stadio in elicottero privato e gira in limousine.



Qual è la storia della band? Come vi siete conosciuti?

Era un periodo in cui sentivo di non concludere nulla, guardavo la TV tutto il tempo e l'idea di fare un gruppo mi sembrava buona per sfuggire alla routine. Sono sempre stato un creativo, mi piace disegnare, costruire... E' successo che ho conosciuto Felix e lui già suonava in una band, poi è arrivato il suo amico Hugo con la chitarra e poi un altro mio amico e così via. Le prove all'inizio le facevamo nella mia camera da letto, poi abbiamo iniziato coi primi concerti. Ci siamo trasferiti a Brighton per l'università, tutti quanti. Ed è stato il massimo perché era pieno di studenti e di posti non troppo grandi dove riuscire a suonare dal vivo. Dopo un po' non venivano più soltanto gli amici a sentirci... è andata così, direi, e sta continuando con la stessa spontaneità da circa otto anni.



Qual è stato il momento più duro che avete affrontato in questo periodo?

La parte più difficile e insieme più gratificante è che non c'è qualcosa di giusto o sbagliato, è una continua crescita la musica, quando hai raggiunto un risultato pensi sempre al passo successivo, è magico partire da un'idea e poi vederla concretizzarsi. Ci sono stati alti e bassi in questo periodo, ma non abbiamo mai affrontato una vera crisi, fortunatamente.



Pensi mai a cosa succederà domani?

Non penso mai troppo al futuro, al momento ci stiamo godendo tutto al massimo e stiamo migliorando, impariamo giorno per giorno a suonare al meglio questo nuovo album. Per ora ci basta.

Rita Ferrari