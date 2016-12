Whitney, la figlia si droga dopo i funerali

foto Olycom Correlati FUNERALI PRIVATI 17:37 - E' sparita subito dopo il funerale, ed è andata a sballarsi in un albergo. Bobbi Kristina, la figlia 18enne di Whitney Houston nata dalla turbolenta relazione con il cantante Bobby Brown, è stata trovata in stato confusionale, sotto gli effetti della droga secondo il "Daily Beast". E ora i parenti vogliono ricoverarla in un rehab. D'altronde è viva per miracolo, anche lei si era addormentata in una vasca da bagno e nello stesso albergo della madre. - E' sparita subito dopo il funerale, ed è andata ain un albergo., ladinata dalla turbolenta relazione con il cantante, è stata trovata in stato confusionale, sotto gli effetti della droga secondo il "". E ora i parenti vogliono ricoverarla in un rehab. D'altronde è viva per miracolo, anche lei si era addormentata in una vasca da bagno e nello stesso albergo della madre.

Vedere la bara della madre è stato un colpo troppo duro, così mentre i parenti erano nel panico, la ragazza è riuscita a defilarsi e si è rifugiata in una camera d'albergo.



"I parenti sono terrorizzati che venga sopraffatta dagli stessi demoni che probabilmente hanno contribuito alla morte della madre", ha detto una fonte vicina alla famiglia della cantante morta dieci giorni fa in un hotel di Beverly Hills, a 48 anni. E anche se il portavoce della ragazza ha smentito l'incidente, aggiungendo solo che è "emotivamente fragile e sta vivendo un periodo molto difficile dopo la scomparsa di Whitney", secondo l'amico di famiglia, "non vogliono ammettere ad alta voce che ha un problema con la droga, ma ne sono ben consapevoli".



Soprattutto sono sempre più preoccupati e avrebbero voluto addirittura che la ragazza venisse ricoverata in Rehab già la scorsa notte, ma alla fine hanno deciso di rimandare tutto al termine della sepoltura della cantante. Perché se non sono riusciti a salvare Whitney, giurano che lo stesso non succederà con la figlia.