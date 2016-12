Lady Gaga: "Ho paura, sogno il diavolo"

foto Ap/Lapresse 16:40 - Sui suoi presunti riti satanici (con tanto di sangue) si favoleggia da tempo, ma adesso è la stessa Lady Gaga ad ammettere di avere paura di essere posseduta da un demone. La popstar ha infatti confessato che le sue notti sono infestate da sogni terrificanti e spiriti maligni e per questo è ricorsa all'aiuto di Deepak Chopra, ex consigliere spirituale di Michael Jackson, esperto di meditazione e tecniche di rilassamento. - Sui suoi presunti riti satanici (con tanto di sangue) si favoleggia da tempo, ma adesso è la stessaad ammettere di avere paura di essere posseduta da un demone. Laha infatti confessato che le sue notti sono infestate da sogni terrificanti ee per questo è ricorsa all'aiuto di, exdi, esperto di meditazione e tecniche di rilassamento.

Secondo quanto riporta Femalefirst.co.uk, infatti, Miss Germanotta avrebbe un incubo ricorrente: lei che viene inseguita da un fantasma che la porta in una stanza in cui si trova una ragazza bionda, con gli arti legati da corde che, in trazione, le squartano il corpo.



La paura l'ha spinta verso lo specialista, convinta di essere diventata l'obiettivo di un demone che non ha intenzione di lasciarla stare. Il medico indiano le ha spiegato che deve fare i conti con la sua parte insana e imparare ad amarla e le ha suggerito alcune tecniche di rilassamento per trasformare il suo sonno in qualcosa di utile a rigenerare il suo spirito e la sua mente. "Il suo messaggio - ha detto Gaga - è una vera ispirazione. Ora è la persona più influente nella mia vita".