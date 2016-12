Demi Lovato shock: "A 12 anni mi drogavo"

foto Ap/Lapresse Correlati FORMA RITROVATA 12:43 - Il passato shock, a dodici anni, tra farmaci, droghe e alcol. E i problemi, mai risolti, con il cibo. Demi Lovato, la cantante e attrice 19enne - entrata in riabilitazione nel 2010 per curare le sue tendenze autolesionistiche e la bulimia - racconta il suo calvario: "Ricordo che quando ancora portavo il pannolone mi guardavo allo specchio e pensavo di essere grassa e che volevo cambiare". - Il, a dodici anni, tra. E i problemi, mai risolti, con il cibo., la19enne - entrata in riabilitazione nel 2010 per curare le sue tendenze autolesionistiche e la bulimia - racconta il suo calvario: "Ricordo che quando ancora portavo il pannolone mi guardavo allo specchio e pensavo di essere grassa e che volevo cambiare".

"Ho iniziato a mangiare compulsivamente quando avevo otto anni - spiega a 'You magazine' -. Potevo ingurgitare un piatto intero di biscotti senza riuscire a fermarmi. Poi, quando avevo 12 anni, sono stata vittima di episodi di bullismo a scuola. Mi prendevano in giro dicendomi che ero grassa e da allora ho iniziato a non mangiare perdendo tantissimi chili fino a che non mi sono stabilizzata. Poi ho iniziato a vomitare per cercare di dimagrire e da quando ero 12enne a volte ho usato anche farmaci, droghe e alcol".



Adesso è in fase di recupero, ma sa bene che dovrà combattere i suoi problemi con il cibo per il resto della vita: "So che a ogni pasto c'è la tentazione di vomitare, di non mangiare o di farsi del male. Si tratta di una vera dipendenza. Non c'è una cura e posso rovinarmi da un momento all'altro, ma ora ho intenzione di diventare un modello migliore per tutti i miei fan e anche per mia sorella più piccola".