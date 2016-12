Leonardo DiCaprio, che bimbo vivace!

foto Tgcom24 12:02 - Dopo "Titanic", che l'ha reso famoso in tutto il mondo, oltre ad essere uno degli attori più richiesti di Hollywood Leonardo Dicaprio è diventato un sex symbol. Biondo, occhi azzurri, sguardo da furbetto, fin da bambino l'attore dimostrava di avere tutte le carte in regola per sfondare nel cinema. - Dopo "", che l'ha reso famoso in tutto il mondo, oltre ad essere uno degli attori più richiesti di Hollywoodè diventato un. Biondo, occhi azzurri, sguardo da furbetto, fin da bambino l'attore dimostrava di avere tutte le carte in regola per sfondare nel cinema.

Figlio di una segretaria e di un fumettista di origini italiane, il suo nome di battesimo è legato ad un aneddoto: la madre si trovava in Italia e stava ammirando un quadro di Leonardo da Vinci esposto agli Uffizi di Firenze, il bambino, ancora in grembo, avrebbe scalciato esattamente in quel momento.



Così nacque la decisione di chiarmarlo Leonardo. Dopo il successo mondiale con "Titanic" alla fine degli anni Novanta, DiCaprio ha lavorato principalmente con Martin Scorsese, con il quale ha stretto un ottimo sodalizio professionale dal 2002.