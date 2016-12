Gibson: "Tentai di salvare Whitney dalla droga"

foto Olycom Correlati FUNERALI PRIVATI 10:47 - Mel Gibson aveva cercato di dare una mano a Whitney Houston, per aiutarla a superare i suoi problemi personali che l'hanno portata ad abusare di droghe e alcol. Secondo "Tmz", l'attore tentò di far uscire la cantante dal tunnel della cocaina e della marijuana. La famiglia della Houston, in segno di riconoscenza, ha invitato l'attore ai funerali - svoltosi sabato in New Jersey - ma Gibson non è potuto essere presente. Intanto Whitney riposa vicino al padre. aveva cercato di dare una mano a, per aiutarla a superare i suoi problemi personali che l'hanno portata ad abusare di droghe e alcol. Secondo "Tmz", l'attore tentò di far uscire la cantante dal tunnel della cocaina e della marijuana. La famiglia della Houston, in segno di riconoscenza, ha invitato l'attore ai funerali - svoltosi sabato in New Jersey - ma Gibson non è potuto essere presente. Intanto Whitney riposa vicino al padre.

L'attore di "Braveheart" precedentemente era stato di grande aiuto anche con Britney Spears, dopo che la cantante crollò davanti al suo pubblico nel 2008. La sensibilità di Gibson a queste situazioni è dovuta alla sue personali vicende sempre legate alla dipendenza da droghe e alcol.



I funerali della Houston - a cui ha partecipato anche Kevin Costner, suo partner in "Bodyguard" - si sono svolti sabato nella chiesa battista di Newark, dove Whitney iniziò a cantare da bambina. All'evento hanno partecipato anche i fan, che si sono radunati intorno alla sala mortuaria e lungo la strada percorsa dal carro funebre per portare il feretro al cimitero.



La Houston è stata sepolta vicino al padre al cimitero di Westfield, in New Jersey, nel corso di una cerimonia privata che si è tenuta il giorno dopo al funerale.