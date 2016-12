"Droga a Whitney prima di morire"

foto Ap/Lapresse 23:51 - Un pusher ha dichiarato di aver venduto della cocaina a Whitney il giorno prima che morisse. La notizia campeggia a caratteri cubitali sul tabloid britannico "Daily Star Sunday", nella sua edizione domenicale di domani. Oggi si sono svolti nella New Hope Baptist Church di Newark, negli Usa, i funerali della cantante morta a 48 anni in un hotel a Los Angeles. Presenti numerosi vip dello spettacolo. - Un pusher ha dichiarato di aver venduto della cocaina a Whitney il giorno prima che morisse. La notizia campeggia a caratteri cubitali sul tabloid britannico "Daily Star Sunday", nella sua edizione domenicale di domani. Oggi si sono svolti nella New Hope Baptist Church di Newark, negli Usa, i funerali della cantante morta a 48 anni in un hotel a Los Angeles. Presenti numerosi vip dello spettacolo.

Bobby Brown, ex marito di Whitney Houston spiega, in un comunicato stampa cosa è successo durante la cerimonia. L'uomo infatti ha lasciato la funzione poco dopo l'inizio, era contrariato e alla fine della cerimonia ha diramato alla stampa un comunicato: "Ero invitato, insieme ai miei figli al funerale della mia ex moglie Whitney Houston. Gli agenti della sicurezza ci hanno indicato i nostri posti e fatto sedere, poi ci hanno chiesto di spostarci in tre separate occasioni. Non sono riuscito a capire perché la sicurezza ha trattato la mia famiglia in questo modo e perché chiedeva a noi, e solo a noi di spostarci continuamente. Gli stessi agenti della sicurezza mi hanno poi impedito di avvicinare mia figlia Bobby Kristina. Alla luce degli eventi ho baciato la bara di mia moglie e sono uscito, rifiutandomi di creare un caso. i miei figli erano sconvolti da quanto successo. Questo era il giorno in onore di Whitney, dubito che Whitney avrebbe voluto che tutto questo accadesse. Continuerò a onorare la memoria di mia ex moglie nel migliore dei modi di cui sono capace''.



Il matrimonio fra Whitney Houston e Bobby Brown è durato15 anni e i due hanno avuto una figlia, Bobbi Kristina. In 2003 la polizia rispose ad una chiamata in casa della cantante e trovo' la Houston con diversi lividi in volto e un labbro tagliato. Il marito fu accusato di violenza domestica, ma al momento del processo i due si erano gia' riconciliati e lasciarono insieme l'aula giudiziaria. il loro matrimonio fini' definitivamente nel 2007 con un divorzio.