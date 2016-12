Evita Pozzi: "I miei Oscar del porno"

foto HardCelebrity Correlati UNA BIONDA CONTURBANTE 10:14 - Romana, dal nome d'arte ingombrante, Evita Pozzi è stata l'unica attrice italiana che quest'anno ha preso parte agli AVN di Las Vegas. Dalla sua maison di Miami, in esclusiva per "HardCelebrity.com", la sexy attrice hard ha raccontato la sua esperienza agli "Oscar del porno". Tra emozioni, gioco ed erotismo. - Romana, dal nome d'arte ingombrante,è stata l'unica attrice italiana che quest'anno ha preso parte aglidi. Dalla sua maison di Miami, in esclusiva per "", la sexy attrice hard ha raccontato la sua esperienza agli "del". Tra emozioni, gioco ed erotismo.

"Las Vegas è definita il paradiso del divertimento ed hanno ragione - racconta - il gioco e l'erotismo si sono fusi in un'atmosfera piccante e piena di sorprese. Ho firmato centinaia di autografi e ho fatto foto con tutti i miei fan arrivati davvero da ogni parte del mondo. E' stata una grande emozione ed è stato anche un grande successo a livello personale. Sono fiera e felice di aver rappresentato il porno italiano sul red carpet. Credetemi ero così emozionata che mi tremavano le gambe".



Una Romana a Las Vegas, dunque? "Sì, è il titolo ideale. Sono davvero al settimo cielo per aver partecipato a questa kermesse ed aver potuto dialogare con alcune delle attrici più belle del settore, registi ed altri addetti ai lavori. Il mercato dell'hard americano è davvero molto più easy di quello europeo. Sembra che qui nel nuovo continente sesso e amore non conoscano la crisi".