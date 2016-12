Brilla la "stella" di Jennifer Aniston

foto Ap/Lapresse 09:54 - Anche in nome di Jennifer Aniston entrerà a far parte della prestigiosa Walk of Fame di Hollywood. L'attrice l'anno scorso aveva già lasciato le sue impronte sul marciapiede più famoso degli Stati Uniti, ma il 22 febbraio riceverà ufficialmente la sua piastrella "stellata". Un traguardo importante per la Aniston, arrivato grazie alla carriera televisiva e cinematografica. - Anche in nome dientrerà a far parte della prestigiosadi Hollywood. L'attrice l'anno scorso aveva già lasciato le sue impronte sul marciapiede più famoso degli Stati Uniti, ma il 22 febbraio riceverà ufficialmente la sua piastrella "stellata". Un traguardo importante per la Aniston, arrivato grazie alla carriera televisiva e cinematografica.

L'attrice sarà presto sul grande schermo con la commedia "Nudi e felici" - che in Italia uscirà a luglio - dove interpreterà una donna che scappa da Manhattan per abbracciare il credo di una comunità neo-hippie.



L'ex fidanzatina d'America, oggi impegnata soprattutto sul grande schermo, deve molto al suo passato televisivo, in particolar modo al personaggio di Rachel Green, della serie-cult "Friends". Grazie a questo ruolo - ricoperto per quasi 10 anni - la Aniston ha infatti ricevuto importanti riconoscimenti, tra cui un un Emmy Awards (2002) e un Golden Globe (2003), entrambi per la categoria "miglior attrice protagonista".