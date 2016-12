Ecco le "10 regole per fare innamorare"

foto Ufficio stampa Correlati GUARDA IL TRAILER IN ESCLUSIVA

La formula dell'amore perfetto esiste. Questa la teoria su cui si basa "10 regole per fare innamorare" - in uscita il 16 marzo - del regista Cristiano Bortone, di cui Tgcom24 presenta in esclusiva il trailer. Nel film Vincenzo Salemme, nei panni di un inguaribile Casanova, cercherà di trasmettere la sua esperienza in fatto di donne al figlio diciottenne, interpretato dal fenomeno del web Guglielmo Scilla, alias Willwoosh.

Seguire le regole imposte dal padre, però, non è semplice per il timido Marco (Guglielmo Scilla), perdutamente innamorato della bella - e apparentemente irraggiungibile - Stefania (Enrica Pintore). Il ragazzo cercherà di mettere in pratica le tecniche, ma i risultati ottenuti saranno completamente opposti, creando così le premesse per una commedia esilarante e piena di colpi di scena. Nel cast anche il Trio Medusa, che commenterà le sventure del protagonista.



Ma quali sono le "regole dell'amore"?



1. CONOSCI LA TUA PREDA

2. FATTI NOTARE!

3. FALLE CONOSCERE UNA PARTE POETICA DI TE

4. SII IRONICO E SENZA VERGOGNA

5. LA PRIMA SERATA DEVE ESSERE INDIMENTICABILE!!!

6. MAI CHIAMARE PER PRIMI DOPO LA PRIMA SERA

7. ELIMINA IL TUO AVVERSARIO

8. FATTI DESIDERARE

9. TORNA SEMPRE AL MASSIMO

10. NON TI CONCEDERE AL 100%