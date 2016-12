Whitney, Franklin e Wonder cantano a funerali

foto Ap/Lapresse 13:14 - La sua presenza ai funerali era stata già annunciata, ma adesso si scopre che Aretha Franklin - amica e madrina della povera Whitney Houston - canterà con Stevie Wonder alla cerimonia privata della pop star scomparsa l'11 febbraio. Tra gli invitati anche l'ex marito Bobby Brown, Oprah Winfrey e l'attore Kevin Costner, partner della cantante nel film "Guardia del corpo". - La sua presenza ai funerali era stata già annunciata, ma adesso si scopre che- amica e madrina della povera- canterà conalla cerimonia privata della pop star scomparsa l'11 febbraio. Tra gli invitati anche l'ex maritoe l'attore, partner della cantante nel film "".

I funerali si celebreranno sabato 18 febbraio nella chiesa battista della Nuova speranza di Newmark, dove Whitney cantava nel coro. L'elogio funebre sarà affidato al cantante gospel Marvin Winans, amico di famiglia. Intanto gli organizzatori dell'evento stanno già allestendo casse e batterie nella chiesa per la parte musicale della cerimonia, che sarà privata e quindi vi potranno partecipare solo le persone con invito.



La polizia chiuderà le strade circostanti per impedire ai fan della cantante di entrare in chiesa. Il corpo verrà sepolto in New Jersey, al Fair View cemetery di Waestfield, lo stesso cimitero in cui riposano le spoglie del padre. John Russll Houston Jr., venne infatti lì sepolto nel 2003. Il documento, in cui non è menzionata la causa di morte, è stato presentato al dipartimento della Salute della contea di Los Angeles. Nel certificato alla voce sulle modalità del decesso si legge "sotto indagine", mentre la causa della morte è segnata come "da accertare".