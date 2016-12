"Knockout", l'action movie si tinge di rosa

foto Ufficio stampa Correlati EWAN MCGREGOR RACCONTA "KNOCKOUT"

LE IMMAGINI IN ESCLUSIVA

GINA, SEXY TRA LE CORDE

KNOCKOUT, LE FOTO DAL SET 10:48 - Buona accoglienza per "Knockout - resa dei conti" di Steven Soderbergh, passato fuori concorso al Festival di Berlino. Protagonisti dell' action-thriller, in un crescendo di botte e ironia, Michael Fassbender (il sex-addicted di "Shame") e la wrestler americana Gina Carano. Il regista può inoltre contare su altre stelle di Hollywood, con attori del calibro di Michael Douglas, Antonio Banderas e Ewan McGregor. - Buona accoglienza per "Knockout - resa dei conti" di Steven Soderbergh, passato fuori concorso al Festival di Berlino. Protagonisti dell' action-thriller, in un crescendo di botte e ironia, Michael Fassbender (il sex-addicted di "Shame") e la wrestler americana Gina Carano. Il regista può inoltre contare su altre stelle di Hollywood, con attori del calibro di Michael Douglas, Antonio Banderas e Ewan McGregor.

"Knockout - Resa dei conti" - che uscirà in Italia il 24 febbraio - ha al centro l'agente speciale Mallory Kane (Gina Carano), che si occupa di missioni speciali, quelle che i governi non possono autorizzare. Durante una missione a Dublino la donna si troverà però incastrata dai suoi stessi datori di lavoro. Per lei Inizierà quindi una caccia all'uomo, per farla pagare a tutti quelli che l'hanno tradita.



Pochi effetti speciali e pugni veri per il film di Steven Soderbergh, che può contare su una lottatrice professionista. "Quello che mi piace di lei - ha confessato Soderbergh - è il contrasto efficacissimo tra il controllo totale sulla sua persona e gli improvvisi scatti di azione. Non è un'attrice, è una forza della natura".



La Carano nel film recita fianco a fianco con i giganti di Hollywood, con attori del calibro di Michael Douglas, Antonio Banderas e Ewan McGregor