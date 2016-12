In sala un cineweekend da Oscar

scenografia, colonna sonora, montaggio e missaggio sonoro.

di Steven SpielbergIl regista si cimenta nuovamente con la tragedia della guerra (dopo "L'impero del sole", "Salvate il soldato Ryan" e "Schlinder's List'), posizionando la sua macchina da presa davanti al primo conflitto mondiale, raccontata attraverso l'amicizia tra un cavallo chiamato Joey e il giovane Albert. Sullo sfondo, i paesaggi rurali dell'Inghilterra. Il forte legame esistente tra il cavallo e il suo addestratore viene improvvisamente messo in crisi quando, ai due, viene imposto di separarsi. Inizia così l'epico viaggio di Joey attraverso scenari di guerra. Durante questo difficile ed avventuroso percorso, il cavallo lascerà un segno indelebile nella vita delle persone che incontrerà sul suo cammino: la cavalleria britannica, i soldati tedeschi, un contadino francese e sua nipote. Nominato anche per fotografia,di Alexander PayneAl centro c'è l'avvocato Matt King (Clooney, già vincitore di un Golden Globe per questa interpretazione), discendente di un'antica famiglia hawaiana e proprietario insieme ai cugini delle ultime terre vergini dell'arcipelago. La sua vita viene completamente stravolta quando la moglie entra in coma irreversibile, dopo un incidente nautico. Il drammatico evento portera' alla luce che la donna aveva un amante e Matt, un tempo marito e padre indifferente, decidera' di andare alla sua ricerca insieme alle due figlie. Il viaggio sara' occasione per lui di ridefinire il rapporto con l'adolescente ribelle Alex e la piccola e vivacissima Scottie, ma allo stesso tempo lo aiutera' a prendere anche importanti decisioni sugli affari di famiglia.di Lynne RamsaySi consuma dentro le quattro pareti di casa anche il dramma direttio da Ramsay che, adattando il romanzo di Lionel Shriver, sembra prendere spunto dai tragici fatti della Columbine per raccontare di un adolescente, Kevin, che due giorni prima del suo sedicesimo compleanno, fa una strage nella scuola superiore che frequenta. La madre Eva, trafitta dal dolore, comincia a chiedersi quali siano le sue responsabilita' fino ad affrontare il vero tabù: ha mai amato suo figlio? Nel cast Tilda Swinton (Oscar europeo per questo ruolo), John C. Reilly e l'inquietante Ezra Miller. Il film era stato presentato in concorso all'ultimo Festival di Cannes.(CONTINUA NELLA PAGINA SEGUENTE)