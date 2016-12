Al Manzoni l'all star del jazz

foto Ufficio stampa 15:33 - "Aperitivo in Concerto" 2011-2012 giunge al suo decimo concerto, dopo nove eventi premiati ogni volta dal "tutto esaurito". E per l'occasione domenica 19 febbraio, sul palco del teatro Manzoni di Milano alle 11 salirà una straordinaria e vibrante formazione musicale: The Cookers. Un vero supergruppo che vanta alcuni fra i più grandi solisti del jazz degli ultimi trent'anni. - "A" 2011-2012 giunge al suo decimo concerto, dopo nove eventi premiati ogni volta dal "tutto esaurito". E per l'occasione, sul palco del teatro Manzoni di Milano alle 11 salirà una straordinaria e vibrante formazione musicale:. Un vero supergruppo che vanta alcuni fra i più grandi solisti del jazz degli ultimi trent'anni.

Lo show rappresenta anche un eccezionale omaggio a quel linguaggio che ha letteralmente illuminato la musica improvvisata a partire dai tardi anni Cinquanta, il coinvolgente, trascinante e sanguigno hard bop, imbevuto letteralmente sia di tradizione che di modernità.



"The Cookers" (che riprende il titolo di un vero e proprio manifesto musicale del jazz, una notissima incisione del 1965 della Blue Note come "The Night of The Cookers", a nome di Freddie Hubbard e con Lee Morgan, James Spaulding, Harold Mabern, Larry Ridley, Big Black e Pete LaRoca) ripercorre i passi del più creativo ed emozionante linguaggio hardboppistico grazie ad alcuni musicisti, straordinari virtuosi che possono ormai definirsi leggendari, come il tenorista Billy Harper, il pianista George Cables, il trombettista Eddie Henderson, il contrabbassista Cecil McBee e il batterista Billy Hart (cui si aggiungono l’eccellente trombettista e arrangiatore David Weiss e il ben noto contraltista Craig Handy).



Artisti che hanno fatto la storia del jazz e che tale storia rinnovano e rileggono ad ogni folgorante concerto, mostrando ancora un’affascinante freschezza e un entusiasmo vigoroso e pressoché giovanile nel far sgorgare torrenziali fraseggi e fulminanti idee.



PER INFORMAZIONI

Teatro Manzoni

Via Manzoni, 42 Milano

tel. 02 7636901

www.aperitivoinconcerto.com

www.teatromanzoni.it