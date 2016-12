McCartney: "Ho detto basta alla marijuana"

foto Ap/Lapresse 13:58 - Paul McCartney ha smesso di fumare cannabis. L'ex Beatles ha cominciato ad assumere marijuana sin dai tempi d'oro della band, negli anni '60, e da allora non ha più smesso. Fino ad oggi, quando ha deciso di essere un padre migliore per Beatrice, la bambina di 8 anni che ha avuto dalla ex moglie Heather Mills. Una svolta dettata soprattutto dal senso di responsabilità, che si è sviluppato in lui da quando è diventato genitore. ha smesso di fumare. L'ex Beatles ha cominciato ad assumere marijuana sin dai tempi d'oro della band, negli anni '60, e da allora non ha più smesso. Fino ad oggi, quando ha deciso di essere un padre migliore per Beatrice, la bambina di 8 anni che ha avuto dalla ex moglie Heather Mills. Una svolta dettata soprattutto dal senso di responsabilità, che si è sviluppato in lui da quando è diventato genitore.

"Ne ho presa molta, ed è abbastanza - ha raccontato a 'Rolling Stone' - ho fumato la mia dose. Quando stai allevando un bambino, il tuo senso di responsabilità prende il sopravvento. Quando è troppo è troppo, semplicemente pensi che non sia più necessario". Paul, splendido 69enne, ha confessato in passato di aver fatto uso di cocaina e aver preso l'eroina una volta, quando era nei Beatles.



"Ho provato anche l'eroina, ma solo una volta - ha proseguito il cantante - e sul momento non ho nemmeno realizzato di averla presa, solo dopo ho scoperto di cosa si trattava. Non mi ha fatto effetto, e sono stato fortunato perché non mi avrebbe entusiasmato affatto prendere quella china".