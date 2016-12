Dita Von Teese sfodera le sue armi seduttive

foto Olycom Correlati SHOW BOLLENTE A NEW YORK 12:11 - In un sondaggio fatto a San Valentino, il 69 per cento degli uomini italiani ha dichiarato che vorrebbe che la sua donna avesse il sex appeal di Dita Von Teese. E proprio per aiutare le signore a sedurre, la showgirl statunitense considerata la regina incontrastata del burlesque ha regalato a New York una performance mozzafiato nel giorno degli innamorati. Naturalmente senza rinunciare alla famosa maxi coppa di Champagne. - In un sondaggio fatto a, il 69 per cento degliha dichiarato che vorrebbe che la sua donna avesse ildi. E proprio per aiutare le signore a sedurre, lastatunitense considerata laincontrastata delha regalato auna performance mozzafiato nel giorno degli innamorati. Naturalmente senza rinunciare alla famosadi

"Ho capito di aver raggiunto l'apice della mia carriera quando nel pubblico ho visto più donne che uomini", ha recentemente dichiarato la diva. Convinta com'è che bisogna "coltivare la sensualità come facciamo con la nostra intelligenza".



Per Dita, infatti, ogni giorno "si deve fare tutto quello che ci fa sentire bene". ma come colpire la "vittima"? "L'arma di seduzione migliore è mettersi il rossetto davanti al vostro uomo". Lo spogliarello viene dopo.