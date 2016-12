foto Love Magazine Correlati LOHAN TRA PIZZI E TRASPARENZE

IN BIANCO E NERO 10:56 - Provocante come solo lei sa essere, sensuale in perfetto stile anni 50, Lindsay Lohan mostra il suo "retrogusto" nel numero di "Love Magazine" intitolato, appunto, "After Taste". L'attrice maledetta si lascia immortalare dall'amico fotografo Terry Richardson tra pizzi e trasparenze. E come una Marilyn Monroe dei nostri tempi ammicca con aria di sfida. Insomma, la bad girl di Hollywood non si smentisce mai. come solo lei sa essere,in perfetto stile anni 50,mostra il suo "" nel numero di "" intitolato, appunto, "". L'attrice maledetta si lascia immortalare dall'amico fotografotra pizzi e trasparenze. E come unadei nostri tempi ammicca con aria di sfida. Insomma, ladinon si smentisce mai.

Che non ami la legalità ormai è risaputo, tanto che dopo gli eccessi tra alcol e droga e il carcere (sta faticosamente scontando la libertà vigilata e i servizi sociali in seguito alla condanna per furto e guida in stato di ebbrezza), questa volta è la finanza ad infliggere un altro colpo alla Lohan.



Secondo il sito "Tmz" l'attrice non avrebbe pagato le imposte sul reddito del 2010 per una somma di circa 140 mila dollari. Ma Lindsay ha anche un buon cuore. Pare infatti che abbia chiesto a un finanziere canadese di comprarle un regalo a un'asta indetta per raccogliere fondi a favore dell'AmfAR, l'associazione che aiuta le persone malate di Aids nel mondo. In particolare il regalo richiesto era un prezioso orologio Hublot, con tanto di diamante e cinturino in pelle di coccodrillo bianca.