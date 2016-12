Funerali-show per Whitney Houston

foto Ap/Lapresse 11:04 - Niente esequie in forma strettamente privata per Whitney Houston, malgrado la volontà della famiglia. Sabato, infatti, la cerimonia sarà visibile a fan e curiosi grazie alla trasmissione in diretta televisiva su una serie di mega-schermi, che saranno piazzati all'esterno della chiesa battista della Nuova Speranza a Newark, nel New Jersey, dove si terrà la funzione. - Niente esequie in forma strettamente privata per Whitney Houston, malgrado la volontà della famiglia. Sabato, infatti, la cerimonia sarà visibile a fan e curiosi grazie alla trasmissione in diretta televisiva su una serie di mega-schermi, che saranno piazzati all'esterno della chiesa battista della Nuova Speranza a Newark, nel New Jersey, dove si terrà la funzione.

La decisione è stata annunciata da Carolyn Whigham, proprietaria dell'impresa di pompe funebri cui è stata affidata l'organizzazione delle esequie.



"Il suo agente ha scelto la persona che sarà autorizzata a entrare nel tempio e che diffonderà le immagini in video per tutti voi", ha spiegato Whigham, di fatto smentendo quanto dichiarato dal capo della polizia cittadina, Samuel DeMaio, al quotidiano locale 'The Star-Ledger': e cioè che, sempre su richiesta dei parenti, non vi sarebbero state non soltanto una processione funebre, ma neppure la possibilità per il pubblico di assistere al rito almeno indirettamente, cioè per via televisiva.



I funerali, la partecipazione ai quali è possibile esclusivamente dietro invito personale, avranno inizio a mezzogiorno, le 18 in Italia. La chiesa è in grado di accogliere circa 1.500 fedeli, ma non è detto che i posti saranno esauriti.



Certa comunque la presenza della grande Aretha Franklin, tra l'altro madrina della scomparsa cantante, e del reverendo Jesse Jackson, ben noto attivista per le libertà civili e più volte candidato alla Presidenza Usa. La salma di Whitney sarà poi tumulata accanto a quella del padre nella tomba di famiglia, che si trova nel cimitero di Fairview a Westfield, a una quindicina di chilometri dalla Nuova Speranza.