Bin Laden fan di Whitney Houston

foto Ap/Lapresse 15:25 - Osama Bin Laden, il temutissimo sceicco del terrore, aveva una debolezza: la musica e il fascino di Whitney Houston lo incantavano letteralmente. A rivelarlo è la poetessa e attivista Kola Boof, nel suo libro “Diary of a Lost Girl: The Autobiography of Kola Boof”. - Osama Bin Laden, il temutissimo sceicco del terrore, aveva una debolezza: la musica e il fascino di Whitney Houston lo incantavano letteralmente. A rivelarlo è la poetessa e attivista Kola Boof, nel suo libro “Diary of a Lost Girl: The Autobiography of Kola Boof”.

La Boof ha vissuto con Bin Laden in Marocco nel 1996 e racconta che lo sceicco era solito ascoltare con particolare partecipazione le canzoni della Houston, nonostante fosse convinto che la musica fosse diabolica. "Bin Laden ha provato varie volte a incontrare la Houston - ha riferito la poetessa - e voleva regalarle una tenuta di sua proprietà alla periferia di Khartoum". Sembra che Osama avesse una vera e propria avversione per l'ex marito della star, Bobby Brown, tanto che lo avrebbe volentieri ucciso. La voce e il fascino di Whitney, dunque, avevano conquistato anche il cuore di Bin Laden che per lei avrebbe rinunciato addirittura alla sua regola di non frequentare donne di colore.