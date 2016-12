I Guns N' Roses originali di nuovo insieme

foto Ap/Lapresse 14:34 - I componenti originali dei Guns N' Roses saranno di nuovo insieme sul palco, per la gioia dei loro fan. Chi sogna un nuovo tour della band resterà però deluso. Axl e soci presenzieranno infatti alla cerimonia di premiazione della Rock And Roll Hall of Fame, che si terrà il prossimo 14 aprile a Cleveland. L'istituzione ha riconosciuto ai Guns il merito di aver influenzato il panorama della musica rock a livello internazionale. - I componenti originali deisaranno di nuovo insieme sul palco, per la gioia dei loro fan. Chi sogna un nuovo tour della band resterà però deluso. Axl e soci presenzieranno infatti alla cerimonia di premiazione della, che si terrà il prossimo 14 aprile a Cleveland. L'istituzione ha riconosciuto ai Guns il merito di aver influenzato il panorama della musica rock a livello internazionale.

"So per certo che tutta la band originale sarà alla cerimonia della Rock And Roll Hall Of Fame - ammette Dizzy Reed, tastierista del gruppo - Non so esattamente cosa succederà, ma sono sicuro che sarà una di quelle serate in cui tutto si sistema e succederà qualcosa di figo. Io ci andrò con spirito ottimista, e grato dell'occasione presentatami".



Un segnale di distensione tra i membri della band, anche se parlare di reunion, per ora, sembra prematuro. "Onestamente, non ne abbiamo mai parlato. Non so mai quando sia il momento giusto per tirar fuori l'argomento - continua Reed - Non ne abbiamo ancora parlato, ma prima o poi lo faremo"