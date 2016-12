Whitney, è rissa per i funerali

foto Ap/Lapresse 09:34 - I funerali di Whitney Houston si svolgeranno sabato a Newark, la città natale della cantante in New Jersey. Secondo alcune fonti la cerimonia dovrebbe svolgersi nella Chiesa battista "New Hope" dove Whitney cantava da piccola. Intanto attorno alla cerimonia esplodono le vecchie ruggini di famiglia: i parenti di Whitney non vogliono che vi partecipi l'ex marito Bobby Brown, al quale negherebbero anche di vedere - Isi svolgeranno sabato a Newark, la città natale della cantante in New Jersey. Secondo alcune fonti la cerimonia dovrebbe svolgersi nella Chiesa battista "New Hope" dove Whitney cantava da piccola. Intanto attorno alla cerimonia esplodono ledi famiglia: i parenti di Whitney non vogliono che vi partecipi l'ex marito, al quale negherebbero anche di vedere la figlia Bobby Cristina

Secondo il sito "Tmz" Bobby Brown sarebbe molto deluso dal fatto che svariati membri della famiglia di Whitney avrebbero espresso la volontà di tenerlo lontano dai funerali. Le vecchie ruggini non sono certo superate: per molti la discesa di Whitney verso l'abisso sarebbe iniziata proprio con il matrimonio con Brown. Droga, alcol e soprattutto tanta infelicità con contorno di botte e violenze domestiche. Un incubo dal quale non sarebbe mai uscita.



Nonostante questo Brown nei giorni scorsi è apparso realmente toccato dalla morte dell'ex compagna e avrebbe il desiderio, almeno per un giorno, che i dissapori famigliari venissero messi da parte, per partecipare tutti insieme all'addio a Whitney.



Un desiderio acuito dalla voglia di stare accanto alla figlia Bobby Cristina. Ma questo è un altro punto dolente, in quanto al momento lui non ha ancora potuto vederla e la sua convinzione è che i parenti di Whitney stiano facendo di tutto per tenerla lontano.