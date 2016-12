Adele: "Mi ritiro per cinque anni"

- Il décolleté in bella mostra, lo sguardo accattivante, le labbra sensuali. "" America celebra sulla copertina ladi, quasi una risposta ache l'aveva definita "rotondetta". La cantante ha appena vinto sei Grammy e pur essendo appena tornata sul palco dopo una lunga convalescenza post operatoria ha detto di volersi "per" per dedicarsi all'

Felice di aver trovato l'amore (Simon Konecki), Adele ha rivelato che è giunto il momento di concentrarsi sulla relazione che sta vivendo anche a discapito della carriera: "Puntare tutto sul lavoro come ho fatto in passato mi ha fatto soffrire e mi ha spezzato il cuore". La pop star sente dunque la necessità di prendere una pausa per 4 o 5 anni.

"Se mi impegno costantemente nel lavoro - racconta - le mie relazioni falliscono. Al massimo posso prendermi il tempo di scrivere un disco di canzoni felici, poi non so cosa farò. Mi sposerò, avrò dei bambini. Coltiverò un orto". D'altronde si considera un'ottima fidanzata: ama cucinare, fa ridere la gente e si diverte con il sesso, ma al contempo ammette che le sue tendenze alla drammaticità possono in genere causare dei problemi: "Sono un po' drammatica ed è negativo. Non sono bipolare, ma il rischio è che vada da 'oh mio Dio, io ti amo' a 'esci immediatamente da questa casa'".