Salma Whitney Houston a Newark

- La salma di Whitney Houston, a bordo di un jet privato, è ritornata in New Jersey, per l'ultimo viaggio nella sua terra natale. L'aereo di proprietà dell'attore-produttore afroamericano Tyler Perry, partito dall'aeroporto di Van Nuys, a Los Angeles, è atterrato a Teterboro, in New Jersey, tra rigidissime misure di sicurezza. Ad attendere la salma a Newark, dove venerdì si celebreranno i funerali, c'erano una cinquantina di fan.