Giordana Angi: "Io amo e odio così"

Dopo aver superato l'audizione finale di Sanremo Social, Giordana Angi si è guadagnata un posto fra i Giovani in gara al Festival di Sanremo con "Incognita poesia". L'album d'esordio uscirà a maggio. La cantautrice presenta in anteprima a Tgcom24 il suo nuovo video.

"La canzone l'ho scritta a 15 anni, ero innamorata di un coetaneo che non capivo e mi chiedevo cosa ci trovassi in lui, come fosse possibile che una persona potesse suscitare in me tanto odio e tanto amore insieme. - racconta Giordana - Quel ragazzo venuto dal nulla mi ha cambiato la vita. Ma la canzone ha un doppio livello di interpretazione, molto legato a chi ne legge il testo: è anche una domanda su quale sia la scintilla che fa scoccare la creatività. Dove nasce l'ispirazione? Perché alcuni ce l'hanno e altri no? Domande a cui, naturalmente, non ho trovato ancora risposta".



Nata il 12 gennaio 1994 a Vannes, in Bretagna e trasferita ad Aprilia (Latina), ha vissuto l’infanzia e l’adolescenza in bilico tra Francia e Italia. Cantautrice a 14 anni, scrive le sue canzoni in italiano, inglese e francese.