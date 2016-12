iTunes aumenta i prezzi per Whitney Houston

foto Facebook 21:43 - La Apple non ha perso tempo: a solo un giorno dalla morte di Whitney Houston su iTunes è boom di vendite dei suoi più grandi successi e i prezzi lievitano. Ad oggi il greatest hits “The ultimate collection” è salito, su iTunes Uk, da 4,99 a ben 7,99 sterline mentre gli utenti italiani, a quanto sembra, possono acquistare lo stesso album a 5,99 euro. - La Apple non ha perso tempo: a solo un giorno dalla morte di Whitney Houston su iTunes è boom di vendite dei suoi più grandi successi e i prezzi lievitano. Ad oggi il greatest hits “The ultimate collection” è salito, su iTunes Uk, da 4,99 a ben 7,99 sterline mentre gli utenti italiani, a quanto sembra, possono acquistare lo stesso album a 5,99 euro.

Grande successo anche per i singoli, primo tra tutti il celeberrimo “I will always love you” in testa alla classifica dei più venduti. E’ un meccanismo da sempre in atto nel mondo della musica, quando viene a mancare un personaggio i fan e il pubblico in generale si fanno prendere dalla commozione e l'industria musicale fa cassa. La polemica, ovviamente, è subito infuriata sul web ma, d’altronde, anche nel mondo dello spettacolo sembra valere il motto “Business is business”, oltre al più noto “the show must go on”.