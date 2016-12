Whitney uccisa da alcol e farmaci

foto Ap/Lapresse Correlati iTUNES AUMENTA I PREZZI

21:33

sarebbe morta per un cocktail letale di alcol e farmaci: lo riporta il sitocitato dall'emittente britannica. Secondo Tmz la famiglia della cantante è stata informata dal medico legale di Los Angeles che Whitney non è morta annegata ma per una combinazione fatale di alcolici e farmaci tra cui lo Xanax.