Shakira attaccata da un leone marino

foto Dal Web 17:00 - Durante una breve gita nei dintorni di Los Angeles per ammirare l'habitat naturale di alcuni animali selvatici la cantante Shakira è stata assalita da un leone marino. Il racconto di questa singolare avventura compare sulla pagina Facebook della pop star che ha detto di essersi molto spaventata.

A quanto pare il leone è saltato contro di lei mentre si stava avvicinando per osservarlo meglio e accarezzarlo ma l’intervento del fratello – definito dalla stessa Shakira “super Tony” – ha impedito l’aggressione e tutto si è risolto solo con qualche graffio per i due. “Il leone deve aver scambiato il bagliore dello schermo del mio blackberry per un pesce” ha detto Shakira che, oggi, si è concessa, invece, una giornata con i “più amichevoli” pinguini.