Cinema, ai Bafta trionfa The Artist

- "The Artist", il film di Michel Hazanavicius, ha sbancato ai Bafta, gli "Oscar" britannici. La pellicola ha vinto sette premi, tra cui miglior film e miglior regista. A Meryl Streep è andata invece la statuetta come migliore attrice protagonista per la sua interpretazione di Margaret Thatcher in "The Iron Lady". Premiati anche gli italiani Dante Ferretti e Francesca Lo Schiavo per la migliore scenografia di "Hugo Cabret".