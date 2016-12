Addio Whitney, i colleghi la piangono su Twitter

foto Twitter 14:50 - Mentre i media in diretta annunciavano la morte di Whitney Houston, i colleghi esprimevano il loro dolore via internet. Sono arrivati infatti da Twitter i primi messaggi di cordoglio da parte di cantanti, produttori e manager che in queste ore sono riuniti a Los Angeles per la cerimonia dei Grammy, gli Oscar della musica. La prima è stata Mariah Carrey: "Ho il cuore spezzato". - Mentre i media in diretta annunciavano la morte di Whitney Houston, i colleghi esprimevano il loro dolore via internet. Sono arrivati infatti da Twitter i primi messaggi di cordoglio da parte di cantanti, produttori e manager che in queste ore sono riuniti a Los Angeles per la cerimonia dei Grammy, gli Oscar della musica. La prima è stata Mariah Carrey: "Ho il cuore spezzato".

"Una delle più grandi cantanti pop di tutti i tempi", questo il parere comune tra chi l'ha conosciuta davvero e che ora piange la scomparsa di Whitney Houston. Numerosi artisti hanno reagito alla notizia dell'improvvisa morte di Withney lasciando messaggi su Twitter. A cominciare da Mariah Carey. "Sono in lacrime dopo la morte scioccante della mia amica l'incomparabile Whitney Houston", ha scritto la cantante. "Abbiamo perso un'altra leggenda il mio amore e le preghiere sono con la famiglia di Whitney", ha detto da parte sua Christina Aguilera, mentre Rihanna ha scritto semplicemente: "Non ho parole. Solo lacrime".



Analoga reazione da parte di Aretha Franklin, madrina di Whitney: "Non riesco a parlarne adesso. Non riuscivo a crederci quando l'ho sentito alla tv. Il mio cuore va a Cissy, la figlia Bobby Kris, la famiglia e Bobby". "Aveva tutto: bellezza, e una magnifica voce. E' triste sapere che questi doti non le hanno portato la stessa felicità che hanno portato a noi", ha scritto Barbra Streisand.



Dal canto suo la star R&B Smokey Robinson ha detto alla Cnn di sperare che "la gente si ricorderà le cose positive su Whitney e non dei suoi problemi. Ogni individuo ha problemi". Per Tony Bennett, il decano dei "crooner", la morte di Whitney Houston è "una tragedia", come scrive su Twitter, aggiungendo che è stata "la più bella voce che abbia mai ascoltato e ci mancherà".



Neil Portnow, presidente della Recording Academy che organizza i Grammy Awards - ha definito l'artista, vincitore di sei Grammy, "una delle piu' grandi cantanti pop di tutti i tempi". "Un talento veramente originale e incomparabile". "Rimpiangerò sempre di non aver mai avuto l'occasione di lavorare con lei", è stato poi il commento del musicista e produttore Quincy Jones.



Con la voce rotta dalla commozione, Clive Davis, produttore discografico che aiutò a lanciare la carriera di Whitney Houston, si è detto affranto dalla sua morte. "Sono personalmente devastato dalla perdita di qualcuno che ha significato tanto per me e per diversi anni - ha detto Davis -. Era piena di vita e non vedeva l'ora che arrivasse questa sera anche se non era previsto che si esibisse. Amava la musica e amava questa notte che celebra la musica. Aveva un talento senza paragoni". Il produttore lo ha dichiarato alla festa organizzata ieri sera al Beverly Hills Hotel, a margine dei Grammy. Proprio l'albergo in cui Withney è morta tragicamente.



Il saluto dei colleghi italiani

"Whitney: il motivo della mia passione, della mia gioia, del mio destino. E' il momento di piangere e cantare per te": così Laura Pausini commenta - in inglese - sulla sua pagina Facebook, la morte di Whitney Houston, "la mia amatissima star, la mia preferita, da sempre e per sempre". Anche Elisa ha voluto ricordare la cantante scomparsa. "Whitney... La regina. Se n'è andata. Ti ho ascoltata fino allo sfinimento - scrive la cantautrice sulla sua pagina Facebook -. Stavo tutti i giorni almeno 2 o 3 ore a fare scale. A perdermi tra le perle di note che facevi, i dettagli di perfezione ma bollente, la potenza di quelle note infinite. Grazie Regina, di essere passata di qui, su questa terra, e di averci fatto conoscere il futuro del canto R'n'B".



"Non ho parole, non ne trovo. Mi sembra sia morto un parente e un pezzo di vita": con queste parole Giorgia commenta su Facebook la scomparsa della grande Whitney Houston. "Mi dispiace troppo, e poi la rabbia. Ciao Whitney", conclude la cantante, che per la sua estensione vocale è stata più volte definita la Whitney Houston italiana.