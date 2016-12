Guarda "I Will Always Love You"

06:08 -

I Will Always Love You è un brano di Dolly Parton del 1974. Nel 1993 Il brano, reinterpretato da Whitney Houston, entra a fare parte della colonna sonora del film La guardia del corpo e diventa il singolo più venduto nella storia da una artista femminile con oltre 16 milioni di copie vendute.



Nel 1992 Whitney Houston registrò una cover del brano come tema portante del film La guardia del corpo, anche se inizialmente avrebbe dovuto registrare "What Becomes of the Brokenhearted" di Jimmy Ruffin come tema del film. Tuttavia quando i produttori della pellicola scoprirono che la stessa canzone era stata usata per il film "Pomodori verdi fritti alla fermata del treno", fu chiesto al coprotagonista Kevin Costner di trovare un'altra canzone. Fu proprio Costner a suggerire il brano di Dolly Parton, che valorizzava particolarmente il timbro vocale della Houston.