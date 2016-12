Hollywood consacra Paul McCartney

foto Ap/Lapresse Correlati EMOZIONATO ALLA CERIMONIA 09:44 - Paul McCartney a 69 anni è stato l'ultimo dei Beatles a ricevere emozionatissimo la stella sul celebre Walk of Fame a Hollywood, davanti a centinaia di fan e alla presenza del cantante canadese Neil Young. - Paul McCartney a 69 anni è stato l'ultimo dei Beatles a ricevere emozionatissimo la stella sul celebre Walk of Fame a Hollywood, davanti a centinaia di fan e alla presenza del cantante canadese Neil Young.

"Se vado indietro con la memoria, a Liverpool - ha detto Paul McCartney in un breve discorso ai suoi fan - quando eravamo ragazzi e sentivano Budyy Holly e tutti i grandi del rock & roll, mai avrei pensato che un giorno avrei ricevuto una stella sulla Walk of Fame. Era qualcosa di impossibile. Ma adesso siamo qua, il giorno è arrivato. Ma io non ci sarei mai riuscito senza tre ragazzi che voglio ringraziare: John, George e Ringo".