Zac Efron mostra i muscoli in "Paperboy"

Zac Efron la giovane star di "High School Musical" è pronto a conquistare Hollywood. L'idolo delle teenager è cresciuto e appare più in forma che mai nel film noir "The Paperboy", al fianco di Nicole Kidman. Ma le sorprese non finiscono qui. Zac ha infatti intrapreso anche la strada del doppiaggio e presterà la voce a Ted, un ragazzo che sogna un mondo più verde, nel film d'animazione "Lorax - Il guardiano della foresta".

In "Paperboy" Efron sarà Jack James, un ragazzo che tenta di salvare dal braccio della morte un uomo, ingiustamente accusato di omicidio. Durante le sue ricerche si imbatterà nella bella Charlotte (Nicole Kidman), una reporter anche lei interessata a far luce sul caso.



Ma Zac ha anche altri progetti in cantiere. Uno dei più interessanti lo vede nell'inedita veste di doppiatore nella pellicola d'animazione "Lorax – Il guardiano della foresta". Nella versione originale del film - che in Italia uscirà il 1° giugno - Efron darà la voce a Ted, un ragazzo che lotta per un mondo pieno di alberi. Per realizzare il suo sogno dovrà però scontrarsi con Lorax, una stramba creatura che abita nella foresta.