Full Stop, un'ondata di energia dall'Universo

TRE RAGAZZI SPAZIALI 08:36 - Mettete insieme Giovanni (23 anni di Cesano Boscone, Leone), Laura (26 anni di Milano, Gemelli) e Nicola (23 anni di Muggiò, Pesci) e mescolateli a ritmo dance, rap e pop. Ecco che nascono i Full Stop con Frusta, La Chan e Color. Sonorità alla Black Eyed Peas e look a stelle a strisce, i tre ragazzi presentano il nuovo singolo "Non ho bisogno di te" con un video "spaziale" diretto e curato da Niccolò Cerioni e Leandro Emede.

Laura e Giovanni sono cugini ma lui non avrebbe mai immaginato, un giorno, che le loro strade si sarebbero incrociate. Nicola e Giovanni si incontrano – grazie ad amicizie comuni – nel 2005 e iniziano quasi subito a cercare uno studio dove realizzare alcune idee che gli frullano per la testa, ma non è facile. Poi un conoscente comune suggerisce loro il Pop Life Studio di Milano. Il posto è piccolo, ma caldo ed attrezzato e Paolo Di Lello, il proprietario, si rivela subito una persona competente e disponibile. Nicola e Gianni hanno idee personali, vorrebbero delle basi su misura perché hanno già una visione chiara di quella che sarà la loro musica. Paolo si lascia coinvolgere dalla loro voglia di fare ed inizia a collaborare con loro, mettendoci qualcosa anche del suo. Così i ragazzi cominciano a frequentare assiduamente il suo studio, passando i pomeriggi insieme “buttando giù qualche base e cercando di imparare dalla musica”. Laura, che prende lezioni di canto da qualche tempo, si fa avanti e i due ragazzi la accolgono a braccia aperte nel 2008.



Nonostante la giovane età i tre hanno faticato molto per strappare un contratto discografico alla Universal. Ci sono voluti ben tre anni tra "appostamenti" e consegne di demo a svariati produttori e discografici. Hanno le spalle forti loro. Una vita fatta di fatica, sudore e sacrifici. Laura lavorava come segretaria, non le hanno concesso l'aspettativa così si è dovuta licenziare, Nicola faceva il parrucchiere e ha rifiutato l'aspettativa per rispetto dei suoi colleghi e anche dell'impegno che mette nelle musica. Infine Giovanni ha lasciato il suo lavoro di fruttivendolo che fa da quando aveva 16 anni (“lo studio non faceva per me”). Lavoro dalle 4 del mattino alle 15, poi in fuga con gli altri due amici sotto le radio e le case discografiche, pronti a consegnare il demo e guardare negli occhi i signori della musica.



Poi un giorno c'è il destino a metterci lo zampino: “Diamo il nostro disco ad un importante manager della Trident Management con la speranza che lo esamini – ricordano -. Dopo quattro giorni ci ha richiamati entusiasta per le canzoni che aveva ascoltato!”. Si spalancano le porte del produttore Michele Canova (Tiziano Ferro, Eros Ramazzotti, Giorgia, Lorenzo Jovanotti tra gli altri) che mette a loro disposizione una scatola magica fatta di tecnologia avanzate ed emozioni, dove Giovanni, Laura e Nicola possono finalmente attingere per cucire l'abito adatto sulle loro canzoni.



I brani dei Full Stop parlano d'amore sofferto tra ritmo e melodia: “Storie forti che tutti abbiamo vissuto. E anche quando inseriamo parti rap nelle canzoni, non è 'maledetto' perché vuol parlare un nuovo linguaggio: diretto e immediato, che rimanga in testa”. Un nuovo linguaggio, una nuova dimensione: “Vogliamo proporre qualcosa che in Italia non si è mai visto prima”.