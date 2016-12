Tiziano Ferro: "Ho sognato Maria De Filippi"

foto Olycom Correlati IL RE DELLA CLASSIFICA 08:49 - A un anno dalla pubblicazione di "Trent'anni e una chiacchierata con papà", Tiziano Ferro pubblica la parte finale di quel libro "L'amore è una cosa semplice". Il sollievo dopo aver detto di essere gay al fratello, la ricerca di una casa a Milano, il nuovo disco e un sogno con Maria De Filippi: "Lei potrebbe essere una mia potenziale amica". E sul tour anticipa a Tgcom24: "Sarà a metà strada tra Lady Gaga e Madonna... Scherzo". - A un anno dalla pubblicazione di "",pubblica la parte finale di quel libro". Il sollievo dopo aver detto di essere gay al fratello, la ricerca di una casa a Milano, il nuovo disco e un sogno con"Lei potrebbe essere una mia potenziale amica". E sul tour: "Sarà a metà strada tra Lady Gaga e Madonna... Scherzo".

Nel libro scrivi di aver sognato la De Filippi che ti diceva di andare dove vuoi tu, cosa vorrà significare?

Questo è un sogno che non mi ricordavo di aver fatto e che ho riscoperto quando ho trascritto i miei diari. L'unico vero significato di fondo è che voglio fare "Amici" ma è un desiderio che non potrò mai esaudire perché sono fuori target con l'età. Comunque Maria De Filippi mi piace molto perché è razionale, professionale ma anche capace di momenti di tenerezza. In lei vedo una mia potenziale amica.



Tra le chicche che racconti anche la delusione dopo l'incontro con Craig David, cos'è successo?

Ogni volta che esco sono sempre sotto i riflettori. Mi giudicano sempre sia che rido che non sorrido e vengo così etichettato in diversi modi. Per una volta mi sono permesso di fare lo stesso con un cantante che amavo molto. Ci siamo incontrati una sera e quando ci hanno presentati quasi faceva finta di non vedermi, non mi ha detto neanche 'ciao'... Allora sai cosa, a' Craig, ma vaffanculo! (ride, ndr).



Si scopre anche che hai una passione smodata per Almodovar, come mai?

E' uno dei pochi che è rimasto fedele alla sua linea senza mai piegarsi al mercato di Hollwood. E' un ottimo analista delle ossesioni umane e indaga ogni aspetto della personalità. Continua a girare i suoi film in Spagna e ha sempre bisogno di dire delle cose con una certa urgenza senza dar conto a nessuno. Ogni suo film che esce è come un evento. E' un po' quello che faccio con i miei dischi, me ne frego delle sovrastrutture e continuo a fare sempre quello che ho fatto, cercando di mantenere lo stile 'sporco'.



"In attesa di Mr Right bisogna passare attraverso diversi Mr Right Now" ossia "per trovare quello giusto devi passare attraverso tanti sbagliati". Hai trovato l'uomo giusto?

Alla fine non ci sono stati molti Mr Right Now e per ora è andata "buona" la prima. Adesso vivo questa storia e ci sto dentro fino al collo. Non sono un abitudinario e devo dire che questa persona mi sta stupendo, anzi mi sono stupito per primo io di quanto fosse semplice l'amore e mai come ora mi sono portatore del messaggio di questo libro e del mio disco.



Ti descrivi "buon provinciale, gay, disordinato alimentare, birraiolo reo confesso, vittima della celebrità, ex depresso, emigrato e con un’ernia iatale". Un po' troppo duro con te stesso?

Confermo tutto (ride, ndr). Sono stato diretto per sdrammatizzare e poi non amo molto la falsità. Una cosa che non ho mai sopportato della musica pop è che si tende sempre ad edulcorare le cose. Si è sempre su di giri quando ci sono i grandi numeri ("Uau hai venduto dieci milioni di dischi") e poi ti criticano magari per un maglione "no è troppo giallo, troppo rosso, un po' meno...". A proposito di falsità, odio il photoshop. Quando faccio i servizi fotografici chiedo sempre di ritoccare le foto meno possibile. Oggi sono libero e mi prendo i miei spazi.



Hai coniato un nuovo termine nel libro "orgizio", che vuol dire?

E' una parola che ho sbagliato a trascrivere. Me ne sono accorto quando ho mandato a Giovanna, una correttrice di bozze straordinaria, le copie della trascrizione dei diari. Sono molto maniacale in questo e ho sempre cercato di scrivere le punteggiature, le parole nella maniera più giusta in modo che chi poi leggeva il libro in qualche modo trovasse tutto quasi perfetto. Solo che ci siamo accorti che c'era questa parola - "orgizio"- ma giuro che non so cosa vuol dire!



Cosa puoi anticiparci del tour che partirà il 10 aprile da Torino?

Sarà semplicissimo tra Lady Gaga e Madonna. Scherzi a parte, sono tantissime le canzoni in scaletta e le ho già scelte.



Dunque niente ingressi trionfali e faraonici come Madonna al Super Bowl?

(Ride, ndr) No no e poi per fare uno show come quello ci vogliono un sacco di soldi. Costa troppo e non ne vale la pena, la gente deve poter acquistare un biglietto per vedermi in concerto, senza spendere troppo.

Andrea Conti