Arisa: "Cerco un uomo che mi faccia ridere"

Dopo la vittoria del 2009 con "Sincerità" e la partecipazione del 2010 con "Malamorenò", Arisa torna al Festival di Sanremo con l'intensa "La notte", scritta dall'ex fidanzato Giuseppe. "Lui è quello che mi conosce più di tutti, la protagonista sono io che di notte mi interrogo sulla mia vita", dice a Tgcom24. La cantante smentisce il flirt con Claudio di X Factor e pensa al nuovo amore: "Non troverò il mio uomo in Italia ma all'estero"

"La notte" l'ha scritta il tuo ex fidanzato, come mai hai deciso di cantarla?

Il mio ex è stato non solo il mio fidanzato ma anche il mio confidente, amante e anche papà. Lui mi ha scritto questa canzone in un momento molto particolare del nostro rapporto, quando c'era molta tensione, piangeva, si arrabbiava. Ricordo la scena quando entrava in camera mi guardava e poi richiudeva la porta...



Protagonista è una donna sola che parla nella notte, succedeva anche a te?

Negli ultimi tempi ho fatto tantissime cose. Un libro, due film, X Factor e Victor Victoria. Ho lavorato tantissimo per rimanere a galla, per far sì che non si spegnessero i riflettori su di me. E' un mondo difficile questo e devi lottare con i denti per conservare il tuo posto. Dunque è nella notte che cerco di riordinare i miei pensieri e fare i conti con me stessa.



Proprio quando canti "Né vincitori né vinti si esce sconfitti a metà"...

Esattamente. Io sono sconfitta a metà. Nella mia lunga relazione ho vissuto tanto con Giuseppe, abbiamo condiviso tantissimi momenti e la fine del nostro rapporto non è stato facile ma ci vogliamo ancora bene proprio come canto in una delle canzoni del disco "Amami". Rifletto molto anche se sarò ancora capace di amare.



Non hai incontrato l'uomo giusto?

E' così difficile e per tanti motivi. Spesso si avvicinano a me perché sono il 'personaggio' Arisa. Questo è successo anche dopo 'X Factor'. Altri sono troppo pieni di sé, curano il fisico, hanno sovrastrutture. Io sono sempre una ragazza di provincia e amo le cose semplici, la simpatia di un uomo. Il mio ex Giuseppe, quando era il mio Giuseppe, era divertentissimo e se ne fregava di tutti! Dovrò imparare l'inglese andare all'estero e trovarmi un uomo straniero (ride, ndr).



Si diceva che avessi un flirt con Claudio di X Factor?

Ma Magari! E invece non se n'è fatto nulla...



Coma mai?

Non lo so e di certo non ho chiesto quali fossero le sue preferenze sessuali.



Che aspettative hai da questo nuovo disco e da Sanremo?

Torno alla musica, torno al mio lavoro. Fino ad oggi ho fatto tante cose e tutte sempre con coscienza perché volevo farle. Ma di certo non mi aspetto con questo disco di far tanti soldi anche perché per vivere mi appoggio ad altre entrate. Voglio tornare a cantare nei teatri, poi magari torno a fare X Factor e nel 2013 mi prenderò una bella vacanza. Ne ho proprio bisogno.

Andrea Conti