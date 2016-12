Schwarzy e Sly finiscono in ospedale

foto Dal Web 14:36 - Dividono il set e la camera dell'ospedale. I due vecchi amici Arnold Schwarzenegger e Sylvester Stallone, infatti, sono stati ricoverati entrambi per problemi alla spalla che si sono procurati girando "The Expendables 2", il film in cui le due star fanno coppia e che uscirà negli Usa il 17 agosto. Schwarzy ha postato la foto su Internet. Resta un dubbio: finzione o realtà? - Dividono il set e la camera dell'ospedale. I due vecchi amici, infatti, sono stati ricoverati entrambi per problemi alla spalla che si sono procurati girando "", il film in cui le due star fanno coppia e che uscirà negli Usa il 17 agosto. Schwarzyha postato la foto su Internet. Resta un dubbio: finzione o realtà?

"Dopo tutta l'azione, gli stunts e l'abuso fisico di The Expendables 2 e The Last Stand, era tempo di sistemarmi la spalla", ha dichiarato Schwarzy che sul suo profilo "Whosay" ha postato anche la foto, aggiungendo: "Guardate chi mi sta vicino (Sly, ndr) in attesa di operarsi alla spalla. Saremo pronti per un altro giro action sul set di The Tomb".



E sì, perché arriva la conferma che i due attori hollywoodiani divideranno anche l'action-thriller diretto da Mikael Hafstrom. Rimane un dubbio: il ricovero è vero o ritroveremo l'immagine sul grande schermo?