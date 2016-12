Adele: "Vi racconto il mio dramma"

foto Ap/Lapresse Correlati REGINA DELLE CLASSIFICHE 11:08 - Finora aveva comunicato con interviste e via social network, finalmente per la prima volta Adele prende un microfono per raccontare il dramma dell'intervento alla gola. La 23enne star britannica farà il suo ritorno trionfale ai "Grammy Award" e intanto confessa: "Mi sentivo come se qualcuno avesse coperto le mie corde vocali e qualcosa mi fosse spuntato in gola". - Finora aveva comunicato con interviste e via, finalmente per la prima voltaprende unper raccontare il dramma dell'. La 23enne star britannica farà il suo ritorno trionfale ai "" e intanto confessa: "Mi sentivo come se qualcuno avesse coperto le mie corde vocali e qualcosa mi fosse spuntato in gola".

"L'intervento chirurgico è stato con il laser - ha raccontato la cantante a Anderson Cooper, il presentatore di '60 minutes' -. L'hanno fatto scendere lungo la gola e tagliato il polipo, è un tipo di laser per rimarginare emorragine".



Non solo. Adele racconta di aver dovuto ricorrere a una particolare applicazione del cellulare per comunicare con l'esterno. Felice di aver scoperto un sistema in grado di comunicare a livello audiofonico quello che realmente voleva dire, Adele descrive come lo usava: "Scrivevo una domanda sul mio telefono, digitavo le parole e il cellulare parlava".



La cantante è consapevole che un altro sforzo potrebbe costarle caro: "Se decidessi di fare un tour mondiale di 200 date, sicuramente accadrebbe di nuovo".