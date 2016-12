Vittoria Risi, che "produttrice" sexy!

foto Ufficio stampa Correlati FASCINO STATUARIO 10:04 - Per la nuova sfida si è ispirata alle colleghe americane, e il risultato è davvero esplosivo. La sexy attrice hard Vittoria Risi presenta il nuovo sito del suo Club in cui veste i panni anche della "produttrice". Sarà infatti lei stessa a scegliere e a decidere i contenuti (scene esclusive) per adulti che la vedono protagonista. - Per la nuova sfida si è ispirata alle colleghe americane, e il risultato è davvero esplosivo. Lahardpresenta ildel suo Club in cui veste i panni anche della "". Sarà infatti lei stessa a scegliere e a decidere i contenuti (scene esclusive) per adulti che la vedono protagonista.

"Credo che sia prima volta in Italia che un'attrice condivida una partnership del proprio materiale con una casa di Produzione - racconta Vittoria in una intervista esclusiva al magazine HardCelebrity -. Questa cosa mi rende entusiasta per l'obiettivo raggiunto e ancor di più il fatto che questo progetto sia stato supportato dalle due realtà più importanti dell’hard italiano, Pink'o e Atv. Per la realizzazione di questo sito mi sono ispirata ad alcune colleghe americane e pormi dei traguardi di eccellenza rispondenti al mio modo di essere perfezionista per sentirmi all'altezza di questa sfida".



Nato da poche settimane ClubVittoriaRisi è il nuovo punto di riferimento per i fan della bella attrice veneziana. Ricco di contenuti esclusivi e di scene realizzate in partnership dalla stessa attrice, la piattaforma fin dalla sua partenza sta raggiungendo importanti numeri in termini di traffico e utenti.