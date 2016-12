Laura Pausini inedita nel video "Bastava"

foto Ufficio stampa Correlati IL DIETRO LE QUINTE DI "BASTAVA" 15:04 - "Bastava" è il nuovo singolo di Laura Pausini, terzo estratto da "Inedito", album che ha già venduto oltre un milione di copie nel mondo. Il video del brano mostra Laura nella sua quotidianità con immagini "private" registrate con una videocamera da un misterioso uomo. In esclusiva a Tgcom24 il backstage con la cantante protagonista in un gasometro. A dirigere e curare le riprese, ambientate ad Amsterdam è, ancora una volta, Gaetano Morbioli. è il nuovo singolo di, terzo estratto daalbum che ha già venduto oltre un milione di copie nel mondo. Il video del brano mostra Laura nella sua quotidianità con immagini "private" registrate con una videocamera da un misterioso uomo. Incon la cantante protagonista in un gasometro. A dirigere e curare le riprese, ambientate ad Amsterdam è, ancora una volta, Gaetano Morbioli.

"Amo questa canzone e provo un’emozione fortissima nell'essere io l'interprete ora perché quella che canto, è davvero la mia storia", così Laura racconta "Bastava". Proposto da Eleonora Crupi per Sanremo Lab, non appena Laura lo ha sentito se ne è innamorata e ha voluto rimettere le mani al testo, adattandolo alla sua sensibilità insieme a Niccolò Agliardi, autore anche delle musiche con Massimiliano Pelan.



Continua l'Inedito World Tour appena sbarcato oltreoceano: le prime tre date sudamericane a San Paolo (21-22-23 gennaio), hanno fatto registrare un triplo sold-out con oltre 15mila spettatori a cui si è aggiunto il tutto esaurito della tappa a Buenos Aires, lo scorso 25 gennaio, con più di 5mila presenze. Il tour proseguirà poi in Perù, Venezuela, Costa Rica, Panama, Santo Domingo e Messico prima di tornare in Italia ed Europa. Annunciate anche le nuove date che riporteranno Laura sul palco di Milano e Roma, dopo gli undici concerti sold out di fine dicembre e inizio gennaio (oltre 100mila i biglietti venduti): il 4 e 5 dicembre sarà ancora sul palco del MediolanumForum mentre l’11 e 12 dicembre tornerà al PalaLottomatica di Roma.