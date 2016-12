D'Alessio alla riscossa con Loredana Berté

foto Ufficio stampa Correlati TRAVOLGENTE LOREDANA 10:20 - "Siamo come la Panda (io) e la Bmw (lei) in un salone dell'auto". Così Gigi D'Alessio descrive la sua partecipazione al Festival di Sanremo con Loredana Berté in "Respirare". "Loredana poi verrà con me in tour e le sto producendo l'album", dice il cantautore che nel disco "Chiaro" dedica due brani: al padre ("un gran signore") e al fratello scomparso ("voleva vivere, non si rassegnava"). - "Siamo come la Panda (io) e la Bmw (lei) in un salone dell'auto". Cosìdescrive la sua partecipazione al Festival di Sanremo conin "". "Loredana poi verrà con me in tour e le sto producendo l'album", dice il cantautore che nel discodedica due brani: al padre ("un gran signore") e al fratello scomparso ("voleva vivere, non si rassegnava").

Il 15 febbraio uscirà "Chiaro", il nuovo album di Gigi D’Alessio a due anni di distanza da "Semplicemente sei". In tutto 15 brani inediti tutti composti - parole e musica - da Gigi D’Alessio ed è l'album che arriva a celebrare 20 anni di carriera.



Sono tanti quindici brani, hai ritrovato l'ispirazione?

Diciamo che il 2011 è stato un anno terribile per me. Ho perso mio fratello - più grande di me - per un male incurabile. Con lui ho viaggiato il mondo, siamo stati in diversi ospedali, dove ho capito molte cose. Ad un certo punto la sua malattia ha somatizzato anche me. Il pianoforte ormai lo vedevo come un mobile e questa cosa mi ha colpito perché suono da 40 anni e non mi era mai capitato.



Che cosa è successo dopo?

Poi mio fratello è morto, lasciando quattro figli, e in quel momento ho sentito una energia pazzesca e mi sono messo a scrivere, comporre. Addirittura ho ripreso in mano la matita per scrivere a mano la partitura delle canzoni. A lui ho dedicato l'ultimo brano del disco "Lettera da Pietro".



C'è anche tuo padre in "C'era una volta un re", lo vedevi come un sovrano?

Di più, un gran signore. Ho perso mamma quando avevo vent'anni e mio padre è morto nel 2005. Aveva un negozio di abbigliamento, comprava il biglietto per vedermi ai concerti in tribuna, non voleva gli comprassi una macchina nuova, l'ha voluta di seconda mano. Ma mai fargli mancare il lucido per le scarpe e un posto a capotavola. Gli regalai la macchina che aveva 35mila km e quando è morto l'ho trovata a 35mila km. Gli avevo versato dei soldi su un conto corrente e ho scoperto che non aveva preso neanche un centesimo.



Prima dell'uscita del disco torni a Sanremo. Come hai convinto Loredana Bertè?

L'ho chiamata e l'ho fatta venire a Roma per ascoltare la canzone. Lei mi ha detto 'neanche sembra l'abbia scritta Gigi D'Alessio'. Le ho chiesto di venire a Sanremo, ha accettato e anche se pioveranno critiche mi ha risposto 'Non me ne frega un ca...'. Con Macy Gray canteremo "Almeno tu nell'universo".



E' stato difficile convincere Loredana a cantare la canzone di sua sorella Mia Martini?

Un poco. Ma le ho spiegato che lei era l'unica che poteva fare una cosa del genere. In prova si sono emozionati tutti, Presta, Morandi e Mazzi. Lei la canterà benissimo.



Volete vincere?

Chi ha mai partecipato ad una gara solo per partecipare? Certo!



Continuerà la collaborazione con la Berté?

Le produrrò il disco, ci saranno canzoni mie ma anche di Lavezzi, Bennato e Panella. Spero la Sony la distribuisca se no vado via io (ride, ndr). Poi la porterò con me in tour per qualche data e faremo qualche medley delle sue canzoni. Penso di accompagnarla al pianoforte.



Quando parte il tour?

Da ottobre faremo Europa e Italia. Poi Canada e America. Inoltre uscirà un Best Of in lingua spagnola 'Primera fila', la registrazione di un unplugged destinato al mercato latino. Sarà distribuito in 22 Paesi.

Andrea Conti