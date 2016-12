Jovanotti e Vasco leader dei social network

foto Olycom Correlati JOVANOTTI SCATENATO 11:59 - Jovanotti e Vasco Rossi dominano la classifica dei vip dello spettacolo più seguiti sui social network. Su Twitter Lorenzo è primo, seguito da Fiorello. Mentre Vasco festeggia i 60 anni da leader di Facebook, ma Belen Rodriguez e Laura Pausini lo tallonano. dominano la classifica dei vip dello spettacolo più seguiti sui social network. Su Twitter Lorenzo è primo, seguito da Fiorello. Mentre Vasco festeggia i 60 anni da leader di Facebook, ma Belen Rodriguez e Laura Pausini lo tallonano.

Nell'ultimo mese, rileva l'Osservatorio Social VIP del blog Pubblicodelirio.it, Jovanotti consolida il primato superando per primo quota 500mila follower. Grande l'apprezzamento dei fan, aumentati di più di 160mila sia a dicembre che a gennaio. Laura Pausini (424mila), dopo esser stata scalzata dal gradino più alto proprio da Lorenzo, ora cede il secondo posto a Fiorello (434mila), che continua a conquistare nuovi follower al ritmo sostenuto di 100mila al mese.



Guardano da lontano il terzetto di testa Luciano Ligabue (quarto), Michelle Hunziker (quinta) e Trio Medusa (sesti). A seguire Gerry Scotti e Fabio Volo, che piombano in settima e ottava posizione contribuendo a far scivolare fuori dai 10 anche Sabina Guzzanti (dodicesima). Le ultime due posizioni sono occupate da Nicola Savino e Luca Bizzarri, che sembra ormai destinato a cedere la decima posizione a Melissa Satta. Piu' indietro nella Top 100 salgono velocemente anche Elisabetta Canalis, Ezio Greggio, Rudy Zerbi, Giorgia Palmas e Massimo Boldi.



Su Facebook Vasco Rossi punta nei prossimi mesi ai tre milioni di fan. Più che da Ligabue, sempre lontano al secondo posto, si deve ora guardare dalla rincorsa tutta al femminile di Belen Rodriguez (terza) e Laura Pausini (quinta). Per loro mediamente 140milafan in più in 30 giorni contro i 64mila del Blasco. Tre comici di "Zelig" e "Colorado": Giovanni Vernia (quarto), Marco (BAZ) Bazzoni (sesto) e Checco Zalone (settimo). Chiudono i conti tre star della musica, dall'ottava alla decima posizione: Eros Ramazzotti, Fabri Fibra e Jovanotti. Subito fuori dai 10 ancora cantanti, le salentine Alessandra Amoroso e Emma Marrone.