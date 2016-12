Dakota: "Al college troverò il mio uomo"

foto LaPresse 09:01 - L'attrice Dakota Fanning è felice per il suo primo anno di college alla New York University, dove spera di trovare l'amore, come confida a Cosmopolitan. "C'è qualcosa di eccitante - rivela l'attrice - nell'idea di andare a vivere in una nuova città e incontrare qualcuno di speciale. Io in realta' ho avuto un solo ragazzo, un mio compagno di scuola". - L'attriceè felice per il suo primo anno di college alla New York University, dove spera di trovare l'amore, come confida a Cosmopolitan. "C'è qualcosa di eccitante - rivela l'attrice - nell'idea di andare a vivere in una nuova città e incontrare qualcuno di speciale. Io in realta' ho avuto un solo ragazzo, un mio compagno di scuola".

E aggiunge: "Fa uno strano effetto pensare a tutte le persone che dicono cose tipo: 'Ho conosciuto mio marito al college'. Ogni tanto vedi un ragazzo e ti viene da chiederti: 'Sarà mica quello mio marito?'".



Tornando al misterioso ragazzo del liceo, Dakota non crede di essere mai stata davvero innamorata. E ammette di fantasticare su un romantico incontro voluto dal destino: "Sai - dice - sei in un bar, ti cade qualcosa dalle mani, lui te lo raccoglie, e parte il colpo di fulmine" ma poi, specifica: "Non ho mai tempo per questo genere di cose".



In effetti ha avuto solo tempo per essere un'attrice sin da quando e' piccolissima: "Fin da piccola ho sempre saputo chi fossi - conclude -. Non ho mai dovuto attraversare la fase della ricerca dell'identità".