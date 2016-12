Noemi: "Solo parole in amore? Non va bene..."

foto Ufficio stampa Correlati SEMPRE PIU' ROSSA 08:45 - Ne è passato di tempo da "X Factor", era il 2009. La rossa Noemi oggi è la pupilla di Fiorella Mannoia e Vasco. Torna per la seconda volta a Sanremo con "Sono solo parole", scritta da Fabrizio Moro. "Rispetto al 2010 ho un po' di cellulite in più", dice la cantante con ironia a Tgcom24. Parla della mancanza di dialogo tra due persone. A Sanremo canta anche "Amarsi un po'" di Battisti con Sarah Jane Morris, ma la vedova del cantante è contraria. - Ne è passato di tempo da, era il 2009. La rossaoggi è la pupilla di. Torna per la seconda volta a Sanremo con ", scritta da. "Rispetto al 2010 ho un po' di cellulite in più", dice la cantante con ironia. Parla della mancanza di dialogo tra due persone. A Sanremo canta anchecon, ma la vedova del cantante è contraria.

"Sono solo parole" ha un inciso che rimane in testa, una di quelle ballate che trascina verso pensieri lontani e che la voce di Noemi, qui meno graffiante ma più cristallina, rassicura senza mai lasciare la mano di chi ascolta e si identifica in una canzone che parla di amore, ma anche della stanchezza delle parole.



In un rapporto d'amore ci si stufa delle parole?

Canto l'incomunicabilità in un periodo storico particolare in cui stiamo vivendo. Comunichiamo tanto tramite Internet, Facebook e Twitter ma poi si ha difficoltà a vivere la vita reale. Si crea un divario non sono tra persone che si amano ma anche nella società in cui viviamo.



Perché si è arrivati a questa situazione?

La crisi nei rapporti c'è perché siamo statici. Ancorati ancora alle nostre piccole cose e quindi la presa di coscienza tarda ad arrivare.



Cosa ti è piaciuto del testo di Fabrizio Moro?

Che narra di una situazione che nasce tra due persone e che si espande nel sociale. E poi è stata una doppia sfida perché Fabrizio ha scritto questo brano per sé. L'ho ascoltato e ho fatto un percorso personale per trovare la giusta strada per interpretarla... Poi ci sono un sacco di parole e la melodia è forte. E' uno stile un po' diverso da quello del mio passato musicale.



Sei ancora fidanzata?

Sì da quattro anni ormai, sempre con lo stesso ragazzo.



Anche tra voi ci sono solo parole?

Succede a me molto più spesso. Io poi non porto rancore e spesso molte cose me le faccio scivolare addosso e lascio correre.



Sei cambiata rispetto alla tua partecipazione a Sanremo di due anni fa con "Per tutta la vita"?

Moltissimo e sono fiera di questo. Ero una incosciente e pazza. Oggi torno più consapevole. Ho fatto un percorso di evoluzione. Rispetto tutto quello che ho fatto e 'Per tutta la vita' era una canzone bellissima. Ma quando l'ho cantato ero più giovane e con meno esperienza. Torno con un bel po' di cellulite in più (ride, ndr).



Stai facendo una dieta?

Per forza! Anche perché a Sanremo indosserò vestiti di Coveri che sono coloratissimi, sul blu elettrico. Si certo potevo vestirmi di nero che sfina... Ma chi se ne frega!



Nella serata del giovedì a Sanremo dovresti cantare "Amarsi un po'" con Sarah Jane Morris, ma la vedova di Battisti si oppone. Ci sei rimasta male?

Molto. Ho dovuto lavorare di nuovo sulla canzone e seguire le sue indicazioni. Peraltro la versione inglese era stata scritta da Battisti stesso, non vedo qual è il problema. Mi spiace per me, per le persone che ci hanno lavorato a questo pezzo con Sarah Jane Morris e non è neanche giusto che io debba avere tutti questi problemi. A saperlo prima avrei scelto un altro pezzo.



Che ne pensi della vincitrice di X Factor, Francesca?

Bella lei! Ha sedici anni, testa sulla spalle, mi sembra tosta. E' stato fighissimo che abbia vinto a questa età. Così potrà fare un percorso musicale intenso, sperimentare. Anche se da quel poco che la conosco mi sembra che sappia molto il fatto suo.



Non sei d'accordo con Arisa che aveva espresso perplessità su una sedicenne in pasto al mercato discografico?

Sono cazzate. Quando noi abbiamo fatto X Factor eravamo già belli grandicelli, trovo che la vittoria di Francesca rappresenti una ventata di novità e poi è tosta.



Hai collaborato con Vasco che ha appena compiuto 60 anni, gli hai fatto gli auguri?

Sì, gli ho scritto una bella mail. Non sono una prezzemolina e con lui sono sempre discreta, Vasco con me è stato sempre carinissimo. Speriamo mi risponda o che la legga...



Andrea Conti