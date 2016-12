Garfield : "Terrorizzato dall'Uomo Ragno"

foto Da video Correlati LE FOTO DAL SET 13:01 - Tutti vorrebebro essere l'Uomo Ragno, eppure Andrew Garfield che al cinema lo interpreta ammette di essere terrorizzato dal personaggio: "Mi fa pura rappresentare questo simbolo, io sono solo l'uomo nel costume...", confessa in collegamento da New York, durante l'anteprima-assaggio in diretta in varie città del mondo (Roma, Rio, Los Angeles, Tokyo) di "The amazing spider-man", il novo film di Marc Webb della saga tratta dal fumetto della Marvel. - Tutti vorrebebro essere l'Uomo Ragno, eppureche al cinema lo interpreta ammette di essere terrorizzato dal personaggio: "Mi fa pura rappresentare questo simbolo, io sono solo l'uomo nel costume...", confessa in collegamento da, durante l'in diretta in varie città del mondo () di "", il novo film didella saga tratta dal fumetto della

Nel film (arriverà nelle sale americane in 3D il 3 luglio e in Italia il 4) si racconta l'impatto dei super poteri su un Peter Parker adolescente, negli anni del liceo, solitario e già allergico alle ingiustizie, che vive con gli zii dopo la misteriosa scomparsa dei genitori. Il ritrovamento di una valigetta del padre scienziato, spinge Peter ad indagare sul lavoro del genitore e ad entrare in contatto con Curt Connors (Rhys Ifans), scienziato ex socio del padre.



Una ricerca, quella del ragazzo, che lo porterà ad esporsi ad un misterioso esperimento che gli fa acquisire, come sappiamo, la forza sovrumana e la capacità di arrampicarsi dei ragni. Uno status che fa trasformare Peter, dotatosi anche di straordinarie ragnatele-corde a spruzzo da lui inventate con tanto di costume che si cuce, nell'uomo ragno. Ad aiutarlo nella lotta contro i cattivi c'è la compagna di scuola di cui è innamorato, Gwen Stacy, mentre il suo più terribile avversario si rivela Lizard, un gigantesco uomo-lucertola, più vicino a lui di quanto immagini.



Webb riporta l'uomo ragno sul grande schermo, dopo i tre film di Sam Raimi, usciti tra il 2002 e il 2007, che hanno incassato in totale nel mondo due miliardi e mezzo di dollari. "C'è ancora molto da raccontare di Spider-man - ha spiegato il regista in collegamento da Los Angeles -, e ci proviamo in questo film, come il rapporto di Peter Parker con i genitori, l'impatto che ha avuto su di lui il rimanere orfano e il rapporto con Gwen Stacy (Emma Stone), la ragazza di cui si innamora, una storia da cui viene molta magia, e poi the Lizard, uno dei cattivi più affascinanti del mondo dell'uomo ragno. Volevamo raccontare Peter Parker in modo più realistico e naturale".



Dal canto suo la Stone, in collegamento da Rio, spiega che Gwen E Mary Jane (interesse amoroso di Peter Parker nei film di Sam Raimi), "sono come lo yin e lo yang. Gwen si innamora di Peter mentre Mary Jane era innamorata dell'uomo ragno e sono due cose diverse".