L'irresistibile tenore di Jannuzzo

foto Federico Riva Correlati IN SCENA AL MANZONI 14:44 - Broadway sbarca al teatro Manzoni di Milano. Fino al 26 febbraio è in scena infatti "Cercasi tenore" spettacolo di Ken Ludwig reduce da due anni di successi nei teatri newyorchesi. Protagonisti sono Gianfranco Jannuzzo e Milena Miconi. "È una produzione imponente e importante - spiega Jannuzzo a Tgcom24 -, abbiamo cercato di far divertire la gente e al contempo di dare qualcosa di bello".

"Cercasi tenore", è figlio di un importante sforzo produttivo della Fenice, che ha deciso di investire in un progetto qualità su tutti i piani della produzione: la scelta di un cast di eccellenza (oltre a Jannuzzo e la Miconi ci sono Federico Pacifici, Claudia Coli, Tiziana Bagatella, Fabrizio Apolloni, Rodolfo Medina e Stefania Papirio), le bellissime scenografie di Nicola Rubertelli, importanti costumi firmati da Dora Argento, le luci di un famoso creatore come Franco Ferrari fino ad arrivare alla regia moderna e allo stesso tempo di grande attenzione alla tradizione del teatro di Giancarlo Zanetti. "Si è tentato di divertire il pubblico che è in un momento in cui ha assolutamente bisogno di distrarsi e vedere una cosa carina – spiega Jannuzzo -, ma anche di privilegiare la qualità. Il regista, che è anche produttore, ha fatto le cose fatte bene. C'è una scenografia importantissima e costumi splendidi, tutti nello stile anni 30, il periodo in cui è ambientata la storia".



Già, la storia. La vicenda ruota attorno a Max aspirante e incerto cantante lirico che in qualità di assistente affianca un direttore senza scrupoli di teatro d’opera di provincia. Grandi fermenti agitano gli animi dei protagonisti per l’arrivo di un tenore di fama mondiale di rara bravura, tanto da essere soprannominato "lo stupendo", che interpreterà Otello. Cosa accade però quando a poche ore dallo spettacolo il grande artista soccombe ad un potente mix di alcool e sedativi?? Tutto precipita in un esilarante vortice di fraintendimenti, scambi di persona, doppi sensi mal interpretati, vulcaniche gags che strappano allo spettatore risate a non finire.



"Il mio è un personaggio dalla doppia lettura - continua Jannuzzo -. All'inizio è imbranatello e succubo del direttore, sembrerebbe un tipo molto mite. Quando poi entra nei panni di Otello cambia completamente atteggiamento: diventa padrone della scena, è molto spiritoso. E' un personaggio che mi ha divertito molto fare". La traduzione del testo originale è stata curata da Lilla Picciotto, e si è badato a restare molto aderenti alle intenzioni dell'autore. "Abbiamo deciso con il regista di lasciare i nomi originali – spiega l'attore siciliano -, tanto più che la traduzione è molto rispettosa delle intenzioni dell'autore. Devo dire che gli attori sono molto bravi. Li abbiamo scelti insieme al regista che è un po' la sorpresa dello spettacolo. Lo conosciamo tutti come attore, il Charles Bronson italiano, ma come regista è una novità. Si è dimostrato molto generoso, pieno di fantasia, di idee e suggerimenti. Poi il fatto che lo produca e lo diriga significa che credeva veramente nel progetto".



A Broadway la regia è stata curata da un attore celebre, quello Stanley Tucci amato dal pubblico per esempio ne "Il diavolo veste Prada" nei panni dell'assistente di Meryl Streep. Zanetti ha buttato un occhio a quella versione della commedia ovviamente con i dovuti accorgimenti. "La regia è stata aderente al testo anche se Giancarlo mi ha lasciato la possibilità di personalizzarlo, interpretarlo a modo mio. In qualche modo ci siamo ispirati alla versione di Stanley Tucci anche perché il successo a Broadway è stato talmente grande che era impossibile ignorarla".



