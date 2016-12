Dopo Manzoni gli Oblivion cantano Ferro

foto Ufficio stampa 17:55 - Prosegue il tour del nuovo spettacolo degli Oblivion, il gruppo di cinque cabarettisti bolognesi resi celebre dalla Rete specialmente con "I Promessi Sposi in 10 minuti" che ha raggiunto il traguardo dei due milioni di visualizzazioni (2.246.392). Gli Oblivion tornano in tour in tutta Italia con il nuovo "Oblivion Show 2.0 - il sussidiario" con la regia di Gioele Dix. Un nuovo racconto in musica con Tiziano Ferro e Lady Gaga. - Prosegue il tour del nuovo spettacolo degli, il gruppo di cinque cabarettisti bolognesi resi celebre dalla Rete specialmente con "I Promessi Sposi in 10 minuti" che ha raggiunto il traguardo dei due milioni di visualizzazioni (2.246.392). Gli Oblivion tornano in tour in tutta Italia con il nuovo "" con la regia di. Un nuovo racconto in musica con Tiziano Ferro e Lady Gaga.

Lo spettacolo, una coproduzione tra Malguion srl e Il Rossetti – Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia, non è semplicemente la versione “aggiornata” del precedente, ma una vera e propria evoluzione dello stile Oblivion, che riesce a mescolare J.S. Bach con William Shakespeare. Con la consueta eleganza e irriverenza, i cinque madrigalisti post moderni raccontano storie epiche o semplici avvenimenti quotidiani giocando continuamente con la musica. Il più delle volte massacrano canzoni e testi famosi per ricomporli in modi surreali, altre volte si cimentano con virtuosistici esercizi di stile e canzoni originali. Come in ogni sussidiario che si rispetti, in questo nuovo spettacolo troviamo tutte le materie: dal solfeggio alla storia, fino alla grande letteratura italiana dove Dante e Pinocchio cantano le loro avventure in soli sei minuti.



Al regista, Gioele Dix, “piace lavorare con gli Oblivion, perché sono artisti che sanno crescere ed evolversi, pur restando ‘fedeli alla linea’. Giunti al terzo anno consecutivo di tournée con uno show che non smette di entusiasmare il pubblico, hanno deciso di scommettere sull’innovazione di parte del loro repertorio. Mettere in scena altre parodie di opere letterarie, inventarsi altri ingorghi di parole, giocare e improvvisare su altri generi musicali: ecco il loro programma. E così citano il café chantant, reinterpretano i musical di Bollywood, irridono l’eccesso di rap e pop e, nel contempo, ironizzano sui vizi contemporanei, sulle derive pseudo intellettuali, sulle omissioni della nostra memoria collettiva. I loro “numeri” fanno ridere e anche pensare, come nella migliore tradizione della comicità di qualità. Fare ancora da guida agli Oblivion, suggerendo qualche nuova soluzione scenica e qualche stratagemma teatrale, è un compito per me gradito oltre che agevole, favorito tanto dal loro talento quanto dal loro innato senso del palcoscenico”.



Gli Oblivion, alias Graziana Borciani, Davide Calabrese, Francesca Folloni, Lorenzo Scuda e Fabio Vagnarelli, giocano per tutto lo show, indossando le vesti ora di innocenti boy-scout alle prese con un losco disturbatore, ora rievocando le fumose atmosfere del Café-Chantant. Il cronometro scorre inesorabile e con un ritmo forsennato tra motivetti retrò e sonorità tecno. Ma Oblivion Show 2.0 - Il sussidiario non è solo una corsa contro il tempo, travestimento e giocoleria musicale. Nel susseguirsi degli sketch, tra un cazzotto e una canzone mimata, si nasconde uno sguardo impietoso sull’attualità e su una società che assomiglia sempre di più a una parodia.



Lo spettacolo sarà prossimamente in scena a: 6 febbraio: Mezzolombardo (TN), 9 Vigevano (PV), 10-11 Torino, 17 Montagnana (PD), 22 marzo Abano Terme (PD) 31 marzo Fiorenzuola D'Adda (PC) e 18-22 aprile a Trieste.