I 50 anni di trasgressione di Axl Rose

foto Ap/Lapresse 15:27 - Cinquant'anni nel segno del rock. Sono quelli che compie Axl Rose, cantante e leader (ormai)unico dei Guns N' Roses. Anni che nel suo caso hanno lasciato il segno su un fisico duramente provato da eccessi di ogni tipo, ma ancora vedono intatta la voglia di correre su un palco. Infatti i Guns stanno per iniziare un nuovo tour che li porterà anche in Italia il 22 giugno in occasione del "Gods Of Metal".

Nato il 6 febbraio del 1962 a Lafayette, grazie al successo dei Guns N' Roses, Axl è stato uno dei personaggi più noti e amati a cavallo tra anni 80 e 90. Considerato, all'apice della sua notorietà, anche un sex symbol, oggi deve scontrarsi tanto contro il passare del tempo quanto con le sue bizzarrie, che lo hanno portato a stravaganze e piccole follie come capelli treccioline nei capelli e iniezioni di botox per cancellare le rughe. Senza contare qualche chilo di troppo.



Nonostante tutto rimane amatissimo e considerato un front man dal carisma raro. Anche per questo la curiosità per rivederlo all'opera in Italia è forte. Tanto più nel momento in cui si parla con insistenza di una probabile reunion del gruppo ormai ridotto al solo Axl da anni. Nel nuovo tour potrebbero ritrovare posto Duff McKagan e Izzy Stradlin e se poi alla fine anche Slash fosse disposto a sotterrare l'ascia di guerra ci potremmo trovare di fronte a una carrambata in piena regola.