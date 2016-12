Vasco Rossi, la creatività non va in pensione

foto LaPresse Correlati LA VITA IN UN FILM 19:05 - Per un rocker, sessant'anni non sono il pensionamento della creatività. Si intesificano i preparativi per festeggiare i primi 60 anni di Vasco Rossi tra raduni di fan a Zocca che hanno sfidato persino la neve e

Vasco Rossi ha calato la sua vena di stralunato e ironico poeta urbano nel rock, aprendo definitivamente le porte della canzone italiana al rock più implacabile. Basta ascoltare la potenza di fuoco dei suoi concerti per rendersi conto di quanto in fondo sia andato nella ricerca di dare al cantautore una nuova dimensione sonora. La sua lotta contro le convenzioni, le distorsioni del potere e del ... mercato, la sua capacità di trasformare in un sentire collettivo le sue esperienze individuali, lo hanno trasformato in un punto di riferimento.



A Zocca, il paese dell'Appennino modenese dove Vasco è nato e dove vive, è previsto un grande ritrovo di fan, non frenati neppure dalle nevicate degli ultimi giorni. Le varie iniziative per celebrare il 'Blasco' dureranno tre settimane e termineranno il 26 febbraio.